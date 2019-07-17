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РИА Новости

Опрос показал, сколько партий могут пройти в Раду

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Четыре партии могут пройти в Верховную раду на досрочных выборах на Украине, лидирует политсила президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".
Ранее, 16 июля, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные аналогичного опроса, согласно которым рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" составлял более 50%.
Член избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке в Константиновке
Вчера, 14:43
Телеканал "112. Украина" заказал проведение exit poll в день выборов в Раду
"Согласно исследованию, среди тех избирателей, которые намерены участвовать в выборах и уже определились со своим выбором, 42,5% готовы отдать свой голос партии "Слуга народа" во главе с Дмитрием Разумковым, 15,1% – партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" во главе с (депутатами Рады - ред.) Вадимом Рабиновичем, Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, 8,1% – партии "Европейская солидарность" (экс-президента Украины) Петра Порошенко и 7,6% – партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко", - сообщается на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в среду.
Не смогут преодолеть проходной барьер партии "Голос" украинского певца Святослава Вакарчука, за которую проголосовали бы 4,8% респондентов, "Гражданская позиция" экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко (4,8%), а также "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко (4,6%).
Опрос проводился с 3 по 10 июля 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено 3022 респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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14 июля, 15:35
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