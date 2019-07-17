Союз писателей Петербурга выдал справку, что Стругацкий входил в его состав

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Союз писателей Петербурга выдал справку, что фантаст Борис Стругацкий входил в его состав, сообщил РИА Новости один из инициаторов установки этой доски, депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

"Сегодня Союз писателей выдал мне соответствующую справку для согласования эскиза памятной доски писателю", - сказал Вишневский.

Депутат выразил надежду, что процедура согласования теперь не займет много времени.

Ранее власти Петербурга попросили у инициаторов установки памятной доски писателю-фантасту Борису Стругацкому дать справку о его профессии. В городском комитете по культуре РИА Новости пояснили, что таковы требования закона - они нужны, чтобы исключить ошибки и неверные трактовки.