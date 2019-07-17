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РИА Новости
Культура

Союз писателей Петербурга выдал справку, что Стругацкий входил в его состав

Вчера, 16:20
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© Фото : из личного архива друга Бориса СтругацкогоПисатель-фантаст Борис Стругацкий
Писатель-фантаст Борис Стругацкий
© Фото : из личного архива друга Бориса Стругацкого
Писатель-фантаст Борис Стругацкий. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Союз писателей Петербурга выдал справку, что фантаст Борис Стругацкий входил в его состав, сообщил РИА Новости один из инициаторов установки этой доски, депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.
"Сегодня Союз писателей выдал мне соответствующую справку для согласования эскиза памятной доски писателю", - сказал Вишневский.
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Депутат выразил надежду, что процедура согласования теперь не займет много времени.
Ранее власти Петербурга попросили у инициаторов установки памятной доски писателю-фантасту Борису Стругацкому дать справку о его профессии. В городском комитете по культуре РИА Новости пояснили, что таковы требования закона - они нужны, чтобы исключить ошибки и неверные трактовки.
Борис Стругацкий (1933 - 2012) - известный советский и российский писатель-фантаст, сценарист, член Союза писателей СССР. В соавторстве с братом Аркадием написал свыше 25 популярных фантастических романов, повестей и рассказов, например, "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу", Пикник на обочине", "Улитка на склоне". Почти 50 лет Борис Стругацкий прожил в доме в Петербурге на улице Победы 4.
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Стругацкие: обязательно к прочтениюБорис Натанович Стругацкий написал в соавторстве с братом Аркадием более тридцати повестей и романов. Зачем читать Стругацких сегодня, рассказывает колумнист журнала "Мир фантастики" Василий Владимирский.
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КультураБорис СтругацкийСанкт-Петербург
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