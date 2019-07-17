Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T15:43Z
https://ria.ru/20190717/1556617452.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_36eeeccef4c84902b3199cc16f418191.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти до конца года создадут региональный фонд помощи дольщикам

Вчера, 15:43
42
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
С. - ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о создании Регионального фонда помощи дольщикам, работа которого будет направлена на скорейшее разрешение конфликтных ситуаций в сфере недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

"С июня текущего года у регионов появилось право создавать некоммерческие организации в форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объектов недвижимости. Мы активно участвовали в разработке этого законопроекта, вносили поправки и теперь намерены оперативно отработать все вопросы, связанные с формированием Регионального фонда помощи дольщикам", - сказал губернатор Ленобласти, комментируя итоги расширенного совещания АО "ДОМ.РФ" с представителями Ленобласти в Москве.

В свою очередь, заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин, присутствовавший на совещании, подтвердил готовность Ленобласти в максимально короткие сроки воспользоваться теми возможностями по завершению строительства проблемных объектов, которые связаны с полномочиями федеральной структуры АО "ДОМ.РФ" и нововведениями в законодательстве, позволяющими оптимизировать и ускорить необходимые процедуры.
До 31 августа Ленинградская область планирует создать региональный Фонд и до конца 2019 года запустить пилотный проект, на котором будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции.
Зал судебных заседаний
16 июля, 12:51
В Уссурийске руководители фирмы нанесли ущерб дольщикам на 74 млн рублей
На совещании также обсуждались технические вопросы создания регионального Фонда, был согласован объем формируемых документов и процедура их предоставления в АО "ДОМ.РФ".
"В рамках подготовки к созданию фонда, в июне 2019 года в ДОМ.РФ была направлена сводная таблица проблемных объектов Ленинградской области. В настоящий момент поданные данные имплементируются в федеральную базу и на карту портала ДОМ.РФ - финансового института развития в жилищной сфере, созданного для содействия проведению государственной жилищной политики", - говорится в сообщении пресс-службы.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу
Медведев пообещал учесть предложения урбанистов по развитию городской среды
РИА
Новости
Квартира в новостройке. Архивное фото
Тюменские власти выделили 190 млн рублей на расселение домов в двух районах
Минэнерго прорабатывает инициативу МЭР по перекрестному субсидированию
Квитанция за услуги ЖКХ
Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики
Лента
новостей
Рабочий стол редактора
Топ-менеджеры ППК РЭО передадут сведения о доходах в СМИ
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор: Рязанская область планирует увеличить товарооборот с Минском
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Меняйло призвал уделить особое внимание подготовке Приангарья к зиме
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: товарооборот с Белоруссией существенно возрос за последний год
Санкт-Петербург
Дрозденко: Ленобласть и Петербург выработают совместную инвестполитику
Руденя: в Верхневолжье необходимо расширить сеть подстанций скорой помощи
Руденя: в Верхневолжье необходимо расширить сеть подстанций скорой помощи
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке
Липецким пчеловодам выплатят материальную помощь
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи с Владимиром Путиным. 29 марта 2019
В Вологодской области льготную ипотеку сделают еще доступнее
Заказник "Веревкин бугор" в Подмосковье планируют увеличить втрое
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Госдума приняла законы о расширении примирительных процедур в правосудии
Спортсменка после тренировки со своей лошадью
В Подмосковье пройдет международный конный фестиваль
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
Лента новостейМолния