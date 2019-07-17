Власти Ленобласти до конца года создадут региональный фонд помощи дольщикам

С. - ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о создании Регионального фонда помощи дольщикам, работа которого будет направлена на скорейшее разрешение конфликтных ситуаций в сфере недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

"С июня текущего года у регионов появилось право создавать некоммерческие организации в форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объектов недвижимости. Мы активно участвовали в разработке этого законопроекта, вносили поправки и теперь намерены оперативно отработать все вопросы, связанные с формированием Регионального фонда помощи дольщикам", - сказал губернатор Ленобласти, комментируя итоги расширенного совещания АО "ДОМ.РФ" с представителями Ленобласти в Москве.

В свою очередь, заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин, присутствовавший на совещании, подтвердил готовность Ленобласти в максимально короткие сроки воспользоваться теми возможностями по завершению строительства проблемных объектов, которые связаны с полномочиями федеральной структуры АО "ДОМ.РФ" и нововведениями в законодательстве, позволяющими оптимизировать и ускорить необходимые процедуры.

До 31 августа Ленинградская область планирует создать региональный Фонд и до конца 2019 года запустить пилотный проект, на котором будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции.

На совещании также обсуждались технические вопросы создания регионального Фонда, был согласован объем формируемых документов и процедура их предоставления в АО "ДОМ.РФ".