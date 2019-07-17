В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в среду в Минске, сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер на своей странице в Facebook

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.