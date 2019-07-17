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РИА Новости

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Вчера, 14:43
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в среду в Минске, сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДарья ОлиферЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаООНУкраинаВ мире
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