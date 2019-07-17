Жириновский поддержал предложение расширить полномочия парламента

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за расширение полномочий парламента, а также предложил ввести в Конституции ограничение на число сроков пребывания на высших должностях.

Ранее в статье в " Парламентской газете " председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Он также отметил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.

"Мы это поддержим - расширение полномочий парламента. В перспективе нужно найти баланс, чтобы был мощный правитель России и мощный, сильный парламент, хотя бы в плане согласия парламента на назначение министров. Чтобы министры знали, что они связаны с депутатами, и чтобы глава государства знал, что депутаты недовольны какой-либо кандидатурой, и он ее своевременно поменяет. Это важно сделать", - заявил Жириновский журналистам, комментируя публикацию.