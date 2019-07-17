Сальвини озабочен избранием Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

РИМ, 17 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил озабоченность в связи с избранием Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Европарламент после периода непростого обсуждения во вторник согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем ЕК на следующие пять лет. Для утверждения ее кандидатуры требовалось 374 голоса, поддержали нового председателя 383 депутата.

"Мы увидели председателя Еврокомиссии, которая явно настроена в пользу левых по таким темам, как экономический рост и контроль над границами. Мы озабочены", - заявил в среду Сальвини на публичном мероприятии в Риме.

По его словам, кандидатура фон дер Ляйен была предписана канцлером Германии Ангелой Меркель и поддержана президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также бывшими итальянскими премьерами Маттео Ренци и Сильвио Берлускони.

Салвини заявил, что гордится позицией занятой европарламентариями от "Лиги", которые в отличие от коллег по правительственной коалиции из "Движения 5 звезд" не поддержали кандидатуру германского политика.