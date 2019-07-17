Аксенов пригрозил изымать транспорт у нелегальных перевозчиков

"Нужно подготовить предложения по мерам ответственности для перевозчиков за нелегальные перевозки. Если их не хватит, то мы внесем как предложение конфискацию транспортного средства. По-другому мы остановить ситуацию не можем. Завтра до вечера предоставить комплекс мер: максимальные штрафы, рейды тотальные", - поручил Аксенов на выездном совещании в Черноморском районе на западе Крыма.