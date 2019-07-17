Аксенов пригрозил изымать транспорт у нелегальных перевозчиков

ПОСЕЛОК ЧЕРНОМОРСКОЕ (Крым), 17 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил изымать транспорт за нелегальные пассажирские перевозки.
"Нужно подготовить предложения по мерам ответственности для перевозчиков за нелегальные перевозки. Если их не хватит, то мы внесем как предложение конфискацию транспортного средства. По-другому мы остановить ситуацию не можем. Завтра до вечера предоставить комплекс мер: максимальные штрафы, рейды тотальные", - поручил Аксенов на выездном совещании в Черноморском районе на западе Крыма.
По его словам, в республике создадут рабочие группы по борьбе с нелегальными перевозками, в состав которых войдут представители силовых структур.
"Мы также договорились, что за бездействие должностных лиц будут возбуждаться уголовные дела", - сказал Аксенов.