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РИА Новости

Аксенов пригрозил изымать транспорт у нелегальных перевозчиков

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
ПОСЕЛОК ЧЕРНОМОРСКОЕ (Крым), 17 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил изымать транспорт за нелегальные пассажирские перевозки.
"Нужно подготовить предложения по мерам ответственности для перевозчиков за нелегальные перевозки. Если их не хватит, то мы внесем как предложение конфискацию транспортного средства. По-другому мы остановить ситуацию не можем. Завтра до вечера предоставить комплекс мер: максимальные штрафы, рейды тотальные", - поручил Аксенов на выездном совещании в Черноморском районе на западе Крыма.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
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Аксенов потребовал пресечь нелегальные перевозки на границе с Украиной
По его словам, в республике создадут рабочие группы по борьбе с нелегальными перевозками, в состав которых войдут представители силовых структур.
"Мы также договорились, что за бездействие должностных лиц будут возбуждаться уголовные дела", - сказал Аксенов.
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