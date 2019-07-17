В Москве завершился международный эксперимент по имитации полета на Луну

Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019

Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Международный проект SIRIUS, в рамках которого интернациональная группа участников четыре месяца моделировала работу экипажа при полете на Луну, завершился в среду в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.

"Нынешний эксперимент позволит подготовить будущие мисии на Луну", - сказал на церемонии завершения экспериманта заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Шестеро участников эксперимента покинули наземный экспериментальный комплекс, имитирующий космический корабль, в котором они находились в изоляции от внешнего мира с 19 марта. Их встречали родные, ученые из России и других стран, а также журналисты.

Командир экипажа Евгений Тарелкин доложил главе ИМБП Олегу Орлову о завершении эксперимента, после чего девушкам-участницам вручили цветы. Одна из них, Стефания Федяй, назвала опыт участия в эксперименте "фантастикой".

"Мы входили сюда одним единым организмом, прожили четыре месяца так же и выходим вместе. И у нас много совместных планов на будущее", - констатировал Тарелкин.

Всего в эксперименте, который проводился в рамках проекта SIRIUS, участвовали шесть человек: командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Аллен Миркадыров (США), Анастасия Степанова и Рейнхолд Повилаитис (США), а также врач Стефания Федяй.

За четыре месяца участники эксперимента успели условно слетать к Луне, совершать выходы на ее поверхность и вернуться на Землю. Кроме того, экипаж выполнил большую программу научных исследований по изучению влияния изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в разнополом экипаже.

Научная программа эксперимента SIRIUS-2019 включала 79 экспериментов. Результаты исследований будут использованы при подготовке к длительной космической исследовательской миссии.

Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводился совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Завершением четерехмесячного эксперимента проект не закончится. За ним последует восьмимесячный (в 2020 году) и годовой эксперименты (2020-2021 годы). Сообщалось о том, что годовых экспериментов может быть три, а не один, а также о том, что рассматривается возможность проведения исследования сроком дольше года.