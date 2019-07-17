В Москве завершился международный эксперимент по имитации полета на Луну

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Международный проект SIRIUS, в рамках которого интернациональная группа участников четыре месяца моделировала работу экипажа при полете на Луну, завершился в среду в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
"Нынешний эксперимент позволит подготовить будущие мисии на Луну", - сказал на церемонии завершения экспериманта заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Шестеро участников эксперимента покинули наземный экспериментальный комплекс, имитирующий космический корабль, в котором они находились в изоляции от внешнего мира с 19 марта. Их встречали родные, ученые из России и других стран, а также журналисты.
Командир экипажа Евгений Тарелкин доложил главе ИМБП Олегу Орлову о завершении эксперимента, после чего девушкам-участницам вручили цветы. Одна из них, Стефания Федяй, назвала опыт участия в эксперименте "фантастикой".
"Мы входили сюда одним единым организмом, прожили четыре месяца так же и выходим вместе. И у нас много совместных планов на будущее", - констатировал Тарелкин.
Всего в эксперименте, который проводился в рамках проекта SIRIUS, участвовали шесть человек: командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Аллен Миркадыров (США), Анастасия Степанова и Рейнхолд Повилаитис (США), а также врач Стефания Федяй.
За четыре месяца участники эксперимента успели условно слетать к Луне, совершать выходы на ее поверхность и вернуться на Землю. Кроме того, экипаж выполнил большую программу научных исследований по изучению влияния изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в разнополом экипаже.
Научная программа эксперимента SIRIUS-2019 включала 79 экспериментов. Результаты исследований будут использованы при подготовке к длительной космической исследовательской миссии.
Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводился совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.
Завершением четерехмесячного эксперимента проект не закончится. За ним последует восьмимесячный (в 2020 году) и годовой эксперименты (2020-2021 годы). Сообщалось о том, что годовых экспериментов может быть три, а не один, а также о том, что рассматривается возможность проведения исследования сроком дольше года.
Очередной этап проекта SIRIUS завершился в преддверии 50-летия высадки американских астронавтов на Луну. 20 июля 1969 года лунный модуль с Нилом Армстронгом и Баззом Олдриным совершил посадку в районе Моря Спокойствия. Они стали первыми людьми, высадившимися на другое небесное тело.
19 марта, 00:05Эксперимент по имитации полета к Луне SIRIUS