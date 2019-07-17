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РИА Новости

Власти малайзийского штата Келантан не знают о разводе султана с россиянкой

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина. Архивное фото
БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Правительство малайзийского штата Келантан заявило в среду, что не имеет никакой официальной информации о разводе наследственного главы штата и бывшего короля Малайзии султана Мухаммада V с его женой, россиянкой Оксаной Воеводиной, сообщает интернет-версия газеты New Straits Times.
"Мы не можем комментировать эту новость, так как у нас нет никакой официальной информации на эту тему от султанского дворца", - заявил газете заместитель руководителя правительства штата Мохд Амар Ник Абдулла.
"Так же, как мы не могли ответить на вопросы журналистов о свадьбе султана, мы сейчас не можем комментировать развод, потому что у нас нет никакой официальной информации. Мы сами прочитали эту новость сегодня в социальных сетях и на первых страницах газет", - добавил чиновник, порекомендовав журналистам обратиться за информацией непосредственно во дворец или к руководителю Офиса королевского двора.
Он добавил, что "когда речь идет о личной жизни монарха, следует, наверно, оказать некоторое уважение его праву на частную жизнь".
Ранее в среду газета New Straits Times сообщила со ссылкой на источники о том, что султан Келантана Мухаммед V, бывший король Малайзии, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2015".
Собеседники издания отметили, что документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Кроме того, источники подтвердили газете подлинность свидетельства о расторжении брака, копия которого попала в местные социальные сети.
Король Малайзии Мухаммад V
6 января, 21:09
Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола
Причину расторжения отношений издание не называет, но отмечает, что если верить документу, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод по шариатскому праву. Согласно ему, пара может повторно вступить брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле с ней разведется или скончается. Официальной информации о разводе бывшего короля Малайзии не поступало.
Кроме того, как сообщили газете источники, королевская семья была обеспокоена постом Воеводиной в Instagram, где она заявляла о том, что ее недавно родившийся сын – "будущий король Малайзии".
Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва - 2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года. Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. Источник подтвердил, что свадьба прошла в Москве. По данным New Straits Times, брак был оформлен 7 июня прошлого года.
В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения.
Некоторые наблюдатели связывают отречение короля Мухаммада V от престола с его женитьбой в конце 2018 года на гражданке иностранного государства, российской фотомодели Оксане Воеводиной.
Мисс Москва Оксана Воеводина (в центре), вторая вице-мисс Москва Орнелла Шигапова (справа), третья вице-мисс Москва Зарина Киргизова на конкурсе красоты Мисс Москва 2015
12 января, 08:00
Отказаться от себя и от ребенка. На что идут ради замужества с королями
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