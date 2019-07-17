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РИА Новости

Москалькова прокомментировала преследование журналистов на Украине

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что преследование журналистов за рубежом, в частности на Украине, обретает уродливые формы привлечения к уголовной ответственности.
"Я и мои коллеги собрали богатый материал о защите права на свободу слова и защите того человека, кто это право реализует для всего общества, то есть журналистов. И в нашей стране есть проблема, когда не нравится власти, что пишут журналисты и пытаются организовать обструкцию, а то и провокацию этим журналистам. И, конечно, нас очень волнует то, что преследование журналистов за рубежом, в частности на Украине обретает уродливые формы привлечения к уголовной ответственности", - сказал Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
"Кирилла Вышинского - руководителя РИА Новости (Украина - ред.) обвинили в измене родине и в пропаганде сепаратизма за статьи, которые он никогда не писал. Он как руководитель предоставлял площадку для других журналистов, и то, что выражали другие журналисты на его портале - это свобода их мнения, это их суждение. За это нельзя судить, за это нельзя привлекать к ответственности, иначе цивилизационное пространство просто прекратит свое существование или сузится до предела", - добавила омбудсмен.
Кроме того, Москалькова напомнила, что присутствовала на недавнем суде, который должен был рассмотреть вопрос о заключении Вышинского под стражу. "Конечно, мы все надеялись, что суд вынесет справедливое и единственное законное решение в связи с тем, что в июне Конституционный суд Украины пересмотрел список статей, обязательных для заключения под стражу, и инкриминированные преступления оттуда ушли", - отметила она.
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"Но к участникам уголовного процесса - стороне защиты и обвинения и к присутствующим журналистам, которые хотели бы знать позицию суда, суд даже не вышел. Вышел секретарь, объявил о переносе сроков без каких-либо причин, мотивов и объяснений. Это, конечно, есть противодействие, попирание свободы слова", - подчеркнула омбудсмен.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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