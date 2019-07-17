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РИА Новости

Росприроднадзор хочет получить право разрабатывать подзаконные акты

Вчера, 13:38
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© Фото : пресс-служба РосприродназдораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото : пресс-служба Росприродназдора
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА новости. Росприроднадзор должен быть наделен правом разрабатывать нормативные документы и подзаконные акты, заявила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, выступая на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
"У нас всё-таки должна быть нормотворческая инициатива. Это все-таки не догма о том, что мы не можем разрабатывать нормативные документы или подзаконные акты. У нас нет противоречий с министерством (Минприроды - дед.). У них огромный массив, а нас есть локальные задачи", - сказала Радионова.
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Она отметила, что ранее Ростехнадзор, где она работала в должности замруководителя, также не обладал нормотворческими полномочиями. После возвращения таких полномочий ведомству, было написано 70 необходимых документов, сказала она.
Однако Радионова отметила, что если Росприроднадзор не наделят дополнительными полномочиями, то и с существующими они смогут работать.
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