Росприроднадзор хочет получить право разрабатывать подзаконные акты

МОСКВА, 17 июл - РИА новости. Росприроднадзор должен быть наделен правом разрабатывать нормативные документы и подзаконные акты, заявила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, выступая на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

"У нас всё-таки должна быть нормотворческая инициатива. Это все-таки не догма о том, что мы не можем разрабатывать нормативные документы или подзаконные акты. У нас нет противоречий с министерством (Минприроды - дед.). У них огромный массив, а нас есть локальные задачи", - сказала Радионова.

Она отметила, что ранее Ростехнадзор, где она работала в должности замруководителя, также не обладал нормотворческими полномочиями. После возвращения таких полномочий ведомству, было написано 70 необходимых документов, сказала она.