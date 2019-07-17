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РИА Новости

Прокуратура Парижа потребовала привлечь Air France к суду

Вчера, 13:29
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© Flickr / AMADEUS PHOTOGRAPHYСамолет компании Air France
Самолет компании Air France
© Flickr / AMADEUS PHOTOGRAPHY
Самолет компании Air France. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура Парижа требует привлечь авиакомпанию Air France к суду в связи с авиакатастрофой над Атлантикой в 2009 году, жертвами которой стали 228 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.
Прокуратура, в частности, утверждает, что авиакомпания "проявила халатность и неосмотрительность", не предоставив пилотам необходимую информацию о том, как действовать в случаях нарушений работы прибора, позволяющего контролировать скорость самолета. Как говорится в заключении прокуратуры от 12 июля, к которому агентство получило доступ, инциденты подобного рода происходили в течение нескольких месяцев до катастрофы. Как отмечает агентство, решение об открытии судебного разбирательства будут принимать судебные следователи после изучения доводов прокуратуры.
Место крушения самолета Germanwings Airbus A320
24 марта 2015, 19:59
Авиакатастрофа во Франции: 150 погибших, "черный день" для LufthansaСамолет Airbus A320 авиакомпании Germanwings потерпел крушение во вторник на юге Франции, самолет выполнял рейс по маршруту Барселона — Дюссельдорф. По последним данным, на борту находились 150 человек.
Самолет авиакомпании Air France рейса AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж потерпел крушение 1 июня 2009 года. На его борту находились 228 человек, все они погибли. Французское Бюро расследования авиакатастроф (BEA) в мае 2011 года сообщило, что специалистам удалось извлечь все данные бортовых самописцев лайнера, которые около двух лет пролежали на дне океана на глубине 3,9 километра.
Как заявил в июле 2012 года директор BEA Жан-Поль Троадек, оглашавший доклад о причинах катастрофы, крушение рейса произошло из-за непонимания экипажем ситуации и нарушения эксплуатационного режима самолета. По данным Бюро, проблемы во время выполнения рейса из Рио-де-Жанейро начались после того, как кристаллы льда нарушили работу датчиков скорости "Пито". Из-за несоответствия измеренных скоростей автопилот отключился. В этот момент командир корабля отдыхал, управление взял второй пилот, действия которого и привели самолет к сваливанию, из которого воздушное судно так никто и не вывел.
Тогда глава BEA Троадек отметил, что Бюро не устанавливает юридическую ответственность виновных в крушении лайнера, которое стало крупнейшей авиакатастрофой за всю историю Air France.
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