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РИА Новости

Госдума приняла законы о расширении примирительных процедур в правосудии

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла пакет законов, которые расширяют возможность применения примирительных процедур в сфере правосудия.
Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что принятые законы позволят более широко применять способы урегулирования споров посредством примирительных процедур на основе добровольного волеизъявления сторон, в том числе при содействии суда.
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Законы расширяют перечень примирительных процедур: помимо медиации, вводятся переговоры, судебное примирение. Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству стороны или по предложению суда при согласии сторон. Согласно документам, судебными примирителями и медиаторами смогут быть судьи в отставке.
Предполагается, что переговоры будут проходить на условиях, определенных сторонами. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда переговоры должны проводиться в обязательном порядке.
Согласно принятым поправкам, медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений, а также административных и иных публичных правоотношений. По некоторым категориям дел, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, медиация не допускается. Это касается дел об оспаривании нормативных правовых актов; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан; о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии и так далее.
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Судебное примирение будет проводиться с участием судебного примирителя. Эту процедуру можно применить на любой стадии производства по делу, порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю будут определены регламентом, который утвердит пленум Верховного суда.
Результатом примирительных процедур, согласно документу, в числе прочего может быть мировое соглашение, частичный или полный отказ от иска, его частичное или полное признание, полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы, соглашение по обстоятельствам дела.

"Принятие данных изменений позволит снизить нагрузку на судебные органы, поскольку у участников медиативного соглашения, удостоверенного нотариально, не возникнет необходимости обращаться в судебные органы за защитой своих прав в случае их нарушения другими участниками такого соглашения, а также гарантирует заинтересованной стороне возможность требовать исполнения условий письменного соглашения, достигнутого в результате медиации", — приводится в сообщении пресс-службы палаты комментарий советника президента ФНП по взаимодействию с органами государственной власти Елены Джуринской.

Кроме того, добавили в ФНП, отсутствие необходимости обращаться в судебные органы значительно упростит процедуру для принуждения стороны, нарушившей обязательства, к исполнению таких обязательств, поскольку требования судебного пристава-исполнителя, вытекающие из исполнительных документов, обязательны для всех госорганов, органов местного самоуправления, граждан и организаций на территории РФ.
Эксперты палаты также полагают, что придание нотариально удостоверенному медиативному соглашению силы исполнительного листа позволит снизить риск негативных последствий в виде злоупотребления правами недобросовестными участниками спора, в том числе, в случае проблем с добровольным исполнением ими своих обязательств.
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