Лидера ХДС назначили на пост министра обороны Германии

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально назначена на пост главы министерства обороны Германии после ухода в отставку Урсулы фон дер Ляйен, сообщается в сообщении, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.

Во вторник вечером Урсула фон дер Ляйен, ранее занимавшая пост министра обороны ФРГ, была утверждена на пост главы Еврокомиссии.

Сообщается, что во время церемонии в Берлине вице-президент бундесрата и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель передал свидетельство об увольнении фон дер Ляйен и вручил приказ о назначении на пост главы минобороны Крамп-Карренбауэр.

"Аннегрет Крамп-Карренбауэр – новый федеральный министр обороны. Вице-президент бундесрата Михаэль Мюллер вручил приказ о назначении в Берлине", - говорится в сообщении.