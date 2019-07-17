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РИА Новости

Лидера ХДС назначили на пост министра обороны Германии

Вчера, 13:24
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© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально назначена на пост главы министерства обороны Германии после ухода в отставку Урсулы фон дер Ляйен, сообщается в сообщении, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.
Во вторник вечером Урсула фон дер Ляйен, ранее занимавшая пост министра обороны ФРГ, была утверждена на пост главы Еврокомиссии.
Сообщается, что во время церемонии в Берлине вице-президент бундесрата и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель передал свидетельство об увольнении фон дер Ляйен и вручил приказ о назначении на пост главы минобороны Крамп-Карренбауэр.
"Аннегрет Крамп-Карренбауэр – новый федеральный министр обороны. Вице-президент бундесрата Михаэль Мюллер вручил приказ о назначении в Берлине", - говорится в сообщении.
Ранее Крамп-Карренбауэр сменила во главе ХДС канцлера Ангелу Меркель. Та также заявила, что не намерена переизбираться на пост главы правительства в 2021 году. Большинство немцев считают, что Крамп-Карренбауэр на пост канцлера не подходит.
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрМинистерство обороны ГерманииУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияАнгела МеркельГерманияВ мире
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