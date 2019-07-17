Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку, соответствующая петиция опубликована на официальном Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку, соответствующая петиция опубликована на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что таким же способом автор обращения предлагает решить проблему с Донбассом.

"Необходимо использовать тактику Китая, а именно договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. <…> Также можно выкупить Крым", — отметил автор петиции.

При этом он подчеркнул, что "все люди" ждут от Зеленского "смелое решение" вопроса.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".