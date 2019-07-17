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РИА Новости

Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку, соответствующая петиция опубликована на официальном сайте главы государства.
Отмечается, что таким же способом автор обращения предлагает решить проблему с Донбассом.
"Необходимо использовать тактику Китая, а именно договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. <…> Также можно выкупить Крым", — отметил автор петиции.
При этом он подчеркнул, что "все люди" ждут от Зеленского "смелое решение" вопроса.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Ситуация на УкраинеВ мире
Популярные комментарии
Вообще,референдум был проведён не правильно. Жители Крыма изъявили желание войти в состав России,а жителей России никто не спросил согласия. Если завтра какой-то регион объявит референдум и теоретически решит войти скажем в состав другой страны,как вы думаете,его примет та сторона?
17 июля, 13:26
Олег 84
188312171
С тем же успехом вы можете выкупить Техас.
17 июля, 13:15
CCicicipi
121270004
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