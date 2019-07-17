Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя ЕК

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии, подтвердив, что РФ готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

Европарламент после периода непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.

"Глава Российского государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией", - говорится в сообщении.