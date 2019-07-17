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РИА Новости

В ХАМАС попросили помощи России в решении палестинского вопроса

Вчера, 12:41
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© Фото : Рафаэль ДаминовЗамглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
© Фото : Рафаэль Даминов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение ХАМАС рассчитывает, что Россия будет оказывать содействие процессу межпалестинского примирения и решению палестинского вопроса, сказал РИА Новости член политбюро движения Муса Абу Марзук.
"РФ должна оказать влияние на решение палестинского вопроса. Потому что РФ может взаимодействовать с другими странами, а также с самими палестинцами", - сказал Марзук.
По его словам, у России есть возможность работать по нескольким направлениям.
"У Москвы есть возможности и ресурсы для того, чтобы призвать все палестинские фракции к диалогу. У России есть влияние на все палестинские группы. Это единственная страна, у которой есть такая возможность. У остальных стран есть только частичные контакты, а Россия поддерживает контакты со всеми. Также РФ может работать с другими странами для разрешения арабо-израильского конфликта и оказывать свое влияние на эти страны, особенно в регионе. Мы также говорим о контактах в рамках ближневосточного квартета, в СБ ООН, на Генассамблее", - добавил Марзук.
Девушки с флагом Палестины в городе Газа
24 июня, 11:33
Экономист об американской "сделке века" по Палестине: фантик без начинкиПремьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал рассмотреть американскую "сделку века" по решению палестинской проблемы, палестинцы идею заранее отвергли. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik оценил экономическую часть предложений Белого дома.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Муса Абу МарзукХамасРоссияПалестинаВ мире
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