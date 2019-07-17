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РИА Новости

Жителя Кировской области осудили за истязание жены и развращение детей

Вчера, 12:40
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Житель Кировской области проведет 6 лет в колонии строгого режима за истязание жены и развратные действия в отношении двух маленьких дочерей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годах житель Омутнинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, совершил развратные действия в отношении своих дочерей четырех и шести лет. Также было установлено, что на протяжении длительного времени он избивал жену. Кроме того, мужчина часто вел себя агрессивно, выражаясь в присутствии детей нецензурной бранью, устраивал дома скандалы, кричал на жену, запугивал дочек и унижал их.
"Известно, что мужчина ранее был судим за совершение тяжкого преступления. На время следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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