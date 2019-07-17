Жителя Кировской области осудили за истязание жены и развращение детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Житель Кировской области проведет 6 лет в колонии строгого режима за истязание жены и развратные действия в отношении двух маленьких дочерей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годах житель Омутнинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, совершил развратные действия в отношении своих дочерей четырех и шести лет. Также было установлено, что на протяжении длительного времени он избивал жену. Кроме того, мужчина часто вел себя агрессивно, выражаясь в присутствии детей нецензурной бранью, устраивал дома скандалы, кричал на жену, запугивал дочек и унижал их.