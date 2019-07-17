Ученый заявил об опасности стекла с пляжа во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Сбор обкатанного стекла в бухте Стеклянная во Владивостоке может быть опасен для здоровья, а сам пляж через 20-30 лет естественным образом станет песчаным, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

В последние годы каждое лето туристы из КНР массово приезжают на пляж в бухту Стеклянная и собирают там стекла, которые вывозят с собой в качестве сувениров. Местные СМИ сообщили, что в этом году туристов не останавливают даже таблички о запрете сбора стекляшек.

"Эти стекляшки – не природный материал, они искусственного происхождения. Они появились с возникновением неподалеку в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века полигона твердых бытовых отходов Владивостока. Десять лет назад его рекультивировали. Сорок лет туда свозился мусор со всего Владивостока, накапливались десятки миллионов кубометров мусора. Часть его сваливали в море бульдозерами, особенно по ночам, пока никто не видит. В том мусоре было немало бутылок, банок и прочего стекла, керамики", - сказал ученый.

По его словам, в те годы пластика было поменьше, чем сейчас, а стеклянных бутылок было очень много.

"На Дальний Восток в 70-80-е годы часто привозили пиво из Вьетнама в бутылках из коричневого стекла. А такую тару в приемных пунктах не брали, и бутылки выкидывали. Это стекло, сваленное в море, за счет юго-восточных ветров потихоньку сносилось в северном направлении, где разбивалось о скалы, прибрежные камни и накапливалось в небольшом закутке – ныне бухта Стеклянная. Стекло волнами обкаталось, и образовались гальки. Они накопились и образовали искусственный пляжик. Раньше в этой бухте была обычная галька и песок, стекла там не было", - сказал Раков.

Он отметил, что пляж в будущем ждет естественные изменения – он станет песчаным. "Стекло будет перетираться волнами до более мелких фракций, конечная стадия – песок. Бухта станет песчаной через 20-30 лет. Из-за потепления уровень моря понемногу увеличивается, и наступление моря ускорит процесс перетирания стекла", - отметил ученый.

Он рассказал, что купаться, загорать и собирать стекляшки на пляже не стоит, так как на берегу могут встречаться опасные предметы. "Это могут быть (обкатанные) батарейки, аккумуляторные детали, например, от свинцового аккумулятора, который содержал кислоту внутри. Также на свалку выкидывали свинцовые кабели. На пляже могут встречаться предметы и с другими тяжелыми металлами типа никеля, кадмия, ртути. Просто стекло тоже опасно – при изготовлении синего стекла добавляют кобальт, зеленого - соли хрома. Поэтому лучше не брать в руки стекло и яркие предметы. И загорать на этом пляже нежелательно - можно полежать на "гальке", которая излучает радиоактивность", - сказал Раков.

Он уточнил, что часть металлов может попасть в желудок с рук, если трогать местные стекляшки.