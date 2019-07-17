Ситуация с паводком в Пермском крае стабилизировалась

ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Ситуация с подтоплением населенных пунктов на территории двух муниципальных районов Пермского края стабилизировалась, еще в одном районе жители вернулись в свои дома, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Во вторник в результате прохождения комплекса опасных и неблагоприятных метеоявлений на территории Пермского края, продолжительных обильных осадков произошло повышение уровня воды в реках края, что привело к подтоплению села Кува Кудымкарского района и села Акбаш Бардымского района. Всего в двух населенных пунктах в зону подтопления попали 14 жилых домов и 30 придомовых территорий, в которых проживает 66 человек.

В ночь на среду, по данным врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю Александра Черемных, произошло также повышение уровня воды в реке Лопва в селе Юрла Юрлинского муниципального района. В результате в зоне подтопления оказалась 81 придомовая территория, в том числе 10 жилых домов с населением 184 человека, из которых 40 - дети.

"На территории Кудымкарского района все территории освобождены. Жители вернулись в свои дома. На территории Бардымского района обстановка стабилизирована, уровень воды на 30 сантиметров понизился. Остаются подтопленными три территории с населением девять человек. На территории Юрлинского района уровень воды стабилизирован. Остаются подтопленными 10 жилых домов с населением 54 человека", - говорится в сообщении МЧС.