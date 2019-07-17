В Дагестане семь человек пострадали в ДТП с "Газелью"

МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения легковушки с пассажирской "Газелью" в Дербентском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель республиканского минздрава.
"В ДТП при столкновении легковой автомашины и пассажирской "Газели" в Дербентском районе около села Джалган пострадали семь человек, они доставлены в Дербентскую центральную городскую больницу", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, четверо пострадавших получили травмы легкой степени тяжести и еще трое - средней степени тяжести.