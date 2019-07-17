В "Справедливой России" поддержали предложения Володина по Конституции

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" с удовлетворением восприняла статью спикера Госдумы Вячеслава Володина о конституции и поддерживает его предложения, заявил первый зампред фракции Михаил Емельянов.
"Фракция с удовлетворением восприняла положения этой статьи. Мы считаем, что конституция действительно нуждается в изменении", - сказал Емельянов журналистам.
"Конечно, в первую очередь хотелось бы видеть изменения в 1 и 2 главе конституции (об основах конституционного строя и правах и свободах человека и гражданина – ред.), статье 13, статье 15. Но, как известно, эти статьи не могут быть изменены в обычном порядке. По сути надо принимать новую конституцию. Поэтому совершенно оправдано, что спикер сосредотачивается на изменении системы власти. Здесь в целом его поддерживаем", - добавил он.
У "Справедливой России", по его словам, есть свои предложения по изменениям в конституцию.
"Мы считаем, что нужно более четко ограничить стратегическую власть, которой обладает президент, и оперативную власть, которой обладает правительство, парламент, судебная система. И если говорить о взаимоотношении парламента и правительства, то мы считаем, что роль парламента в формировании правительства и в отставке правительства должна быть усилена. Таковы наши предложения", - сказал он.