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РИА Новости

Володин предложил внести изменения в Конституцию

Вчера, 11:54
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Об этом говорится в статье политика, опубликованной в Парламентской газете.
Володин пояснил, что сегодня в соответствии с конституцией Дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя кабмина, но его формирование на практике осуществляется премьер-министром.
Таким образом, президент принимает решение о составе правительства по представлению премьера, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам, добавил Володин.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
6 апреля, 16:45
В Совфеде изучат поправки в Конституцию, если Госдума их предложит

Отчет перед парламентом

Спикер Госдумы также предложил прописать в Конституции нормы, по которым правительство будет отчитываться перед парламентом.
По мнению Володина, направление реализованных конституционных новаций уже задало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти: выросла ответственность правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль над принимаемыми решениями.
"Сегодня необходимо идти по этому пути дальше ", - подчеркнул спикер Госдумы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время выездного совещания Национальные проекты – этап “реализация”. 6 апреля 2019
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Незыблемость основных положений

При этом Володин отметил, что базовые положения Конституции незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона.
"Сегодня перед страной возникают новые вызовы. А стратегические задачи развития требуют ещё большей эффективности их решения. Поэтому и необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции", - заявил Володин.
Справедливая Россия
6 апреля, 15:01
В "Справедливой России" готовы к дискуссии по изменениям в Конституцию

Комментарии политиков

Как заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, для участия Госдумы в консультациях по составу кабинета министров изменения в основной закон страны не нужны.
Сенатор напомнил, что Володин уже предлагал внести другие изменения в Конституцию, однако эти предложения так и не стали законодательными инициативами.
В свою очередь, глава фракции ЕР Сергей Неверов отметил, что предложения о поправках в конституцию будут обсуждаться на площадках разных политический партий
"Председателем партии является председатель правительства. Это, несомненно, общий диалог, общее обсуждение", - сказал он.
Неверов также отметил, что в современных реалиях "такое обсуждение назрело". Он подчеркнул, что из заявлений Володина не следует, что в стране нужно менять форму правления.
"У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламенсткую. Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", - сказал Неверов.
При этом он отметил, что необходимо усилить роль парламента.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
8 апреля, 13:06
Кремль не участвует в дискуссии о возможности изменения Конституции
61201754
Обсудить 12
Андрей КлишасГосдума РФВячеслав ВолодинСергей НеверовПолитика
Популярные комментарии
Это хорошее предложение. В частности нужно изменить срок правления президента т. к. по конституции президент не может баллотироваться на третий срок и это мешает, на мой взгляд, развитию России. Владимир Путин является грамотным руководителем, чей срок, без исключения, должен быть продлён.
17 июля, 12:15
Можем Повторить
111610220
А что так скромно?Давайте введем должности "пожизненного президента","пожизненного премьера","пожизненных депутатов ГД и членов СФ","пожизненных губернаторов и мэров",с правом наследования.Примеры есть-палата лордов или тот же Пиночет.
17 июля, 12:21
АЦАлексей Царев
1630106
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