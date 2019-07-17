Володин предложил внести изменения в Конституцию

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.

Об этом говорится в статье политика , опубликованной в Парламентской газете.

Володин пояснил, что сегодня в соответствии с конституцией Дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя кабмина, но его формирование на практике осуществляется премьер-министром.

Таким образом, президент принимает решение о составе правительства по представлению премьера, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам, добавил Володин.

Отчет перед парламентом

Спикер Госдумы также предложил прописать в Конституции нормы, по которым правительство будет отчитываться перед парламентом.

По мнению Володина, направление реализованных конституционных новаций уже задало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти: выросла ответственность правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль над принимаемыми решениями.

"Сегодня необходимо идти по этому пути дальше ", - подчеркнул спикер Госдумы.

Незыблемость основных положений

При этом Володин отметил, что базовые положения Конституции незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона.

"Сегодня перед страной возникают новые вызовы. А стратегические задачи развития требуют ещё большей эффективности их решения. Поэтому и необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции", - заявил Володин.

Комментарии политиков

Как заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, для участия Госдумы в консультациях по составу кабинета министров изменения в основной закон страны не нужны.

Сенатор напомнил, что Володин уже предлагал внести другие изменения в Конституцию, однако эти предложения так и не стали законодательными инициативами.

В свою очередь, глава фракции ЕР Сергей Неверов отметил, что предложения о поправках в конституцию будут обсуждаться на площадках разных политический партий

"Председателем партии является председатель правительства. Это, несомненно, общий диалог, общее обсуждение", - сказал он.

Неверов также отметил, что в современных реалиях "такое обсуждение назрело". Он подчеркнул, что из заявлений Володина не следует, что в стране нужно менять форму правления.

"У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламенсткую. Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", - сказал Неверов.