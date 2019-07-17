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РИА Новости
Туризм

Россияне с отмененного рейса из Салоников ожидают резервный борт в отеле

Вчера, 11:41
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Клиенты компании "Музенидис Тревэл", которые не смогли вылететь по расписанию из греческого города Салоники в Волгоград, обеспечены всем необходимым и размещены в отеле, где ожидают прибытия резервного борта, который доставит их в Россию, сообщил РИА Новости генеральный директор туроператора Александр Цандекиди.
Ранее СМИ написали, что между россиянами и сотрудниками аэропорта произошла потасовка из-за продолжительной задержки рейса авиакомпании Ellinair, который должен был вылететь в Волгоград. Представитель аэропорта сообщил РИА Новости, что с самолетом возникли технические проблемы, к его пассажирам приезжал консул, туристов обеспечили едой и размещают в отеле.
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Цандекиди подтвердил, что рейс Салоники-Волгоград был задержан по техническим причинам.
"К сожалению, сначала не было понимания, как долго борт не сможет вылететь: то ли через два часа, то ли через четыре часа. Пока занимались осмотром судна, туристы находились в аэропорту. Когда стало очевидно, что для вывоза россиян нужен резервный борт, на доставку которого потребуется достаточно много времени, туристам было предложено разместиться в отеле", - рассказал собеседник агентства.
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Туроператор заверил, что и ранее в подобных ситуациях всегда поступал таким же образом, даже не дожидаясь наступления сроков, предусмотренных российскими авиационными правилами (горячее питание при задержке вылета более четырех часов и размещение в гостинице при задержке более шести часов в ночное время и более восьми часов в дневное время). По его словам, туристам предоставляются напитки и горячее питание, далее их автобусами доставляют в отели категории не менее четырех звезд.
"В этот раз после того, как пассажирам предложили отправиться в отель, часть из них усомнились, что вылет в Россию все же состоится, но позже. На мой взгляд, их активность была безосновательна, но группа людей все же осталась в аэропорту. На данный момент здравый смысл восторжествовал, последние пассажиры покинули аэропорт и выехали в отель", - уточнил Цандекиди.
Сейчас компания дожидается конкретной информации о том, на какое время будет назначен вылет из Салоников резервного борта, добавил он.
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