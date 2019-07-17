В ГД поддержали предоставление льгот дагестанцам, воевавшим с боевиками

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике одобрил ко второму чтению законопроекта о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, поправки, устанавливающие материальные льготы для этой категории граждан.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, наделяющий воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году статусом ветеранов боевых действий. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов. Законопроектом предлагается предоставить статус ветеранов боевых действий указанной категории лиц, а также предоставить им ряд мер соцподдержки нематериального характера.

Фракция "Единая Россия" ко второму чтению внесла поправку, которой предлагается приравнять дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, к участникам боевых действий, предоставив им ежемесячные денежные выплаты.

Согласно заключению правового управления, в редакции законопроекта, подготовленного ко второму чтению, предусмотрен широкий перечень мер социальной поддержки, часть из которых финансируется за счет средств федерального бюджета, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Комитет на заседании в среду одобрил соответствующие поправки в законопроект.