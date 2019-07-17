В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Период действия предупреждений в Москве: о грозе - с 12 часов 17 июля до 12 часов 19 июля, о дожде - до 22 часов 18 июля. Оба предупреждения - о грозе и дожде - в Подмосковье действуют до 22 часов 18 июля.