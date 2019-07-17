Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T11:34Z
https://ria.ru/20190717/1556602835.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/62/1556206211_0:107:3032:1813_1036x0_80_0_0_17a8a2e98620f615c39cae0f44e6e09e.jpg
РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Вчера, 11:34
1242
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Период действия предупреждений в Москве: о грозе - с 12 часов 17 июля до 12 часов 19 июля, о дожде - до 22 часов 18 июля. Оба предупреждения - о грозе и дожде - в Подмосковье действуют до 22 часов 18 июля.
Дождь в Москве
Вчера, 08:32
В Москве в среду возможны подтопления из-за дождей, сообщил синоптик
000002
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Путин тепло поздравил Меркель с 65-летием
Дождь в Москве
В Москве в среду возможны подтопления из-за дождей, сообщил синоптик
Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне "Данас"
Лента
новостей
Кадр из сериала Игра престолов
Сериал "Игра престолов" получил больше всего номинаций на премию "Эмми"
Ученый заявил об опасности стекла с пляжа во Владивостоке
Билл Гейтс
Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
Итальянский писатель, сценарист и режиссер Андреа Камиллери
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Дмитрий Смит о признании киберспорта, игромании и Олимпиаде
Дмитрий Смит о признании киберспорта, игромании и Олимпиаде
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
Фестиваль WG Fest: День танкиста
Минск примет фестиваль "WG Fest: День танкиста"
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Климат России изменится к худшему и это серьезная угроза, считают ученые
Дождь в Москве
Синоптики отметили рост числа неблагоприятных погодных явлений в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
Лента новостейМолния