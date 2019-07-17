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РИА Новости

В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Армянск" на российско-украинской границе
Пункт пропуска Армянск на российско-украинской границе
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Пункт пропуска "Армянск" на российско-украинской границе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Заявление киевских властей о дополнительных проверках на российской границе и допросах является информационным вбросом, чтобы отпугнуть отдыхающих, заявил РИА Новости председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, добавив, что турпоток на полуостров из Украины с каждым годом растет.
Ранее замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым. По его словам, ежедневно границу с Крымом пересекают от 8 до 10 тысяч украинцев, при этом большая часть из них якобы сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов со стороны российских спецслужб. Аброськин утверждает, что проверки российскими спецслужбами и пограничниками украинских граждан длятся часами, а затем большую часть отправляют на допросы.
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"С каждым годом увеличивается количество туристов со стороны Украины в Крым, что в том числе подтверждают представители украинской власти. Если бы этим гражданам были доставлены какие-то неудобства, если бы их обижали, оскорбляли и начали таскать на допросы, то с каждым годом число желающих приехать в Крым уменьшалось бы. Поэтому заявление украинской полиции - не более чем информационный вброс, очередная политическая утка и запугивание, чтобы хоть как-то сдержать наплыв украинских туристов в Крым", - заявил Черняк.
По его словам, российские пограничники и таможенники ведут одинаковый штатный пограничный контроль в отношении всех граждан, независимо от гражданства.
"Все проходит в рамках закона, вежливо, культурно и максимально комфортно. Никаких проблем граждане Украины не чувствуют на нашей территории, это в том числе можно проследить по публикациям, которые они оставляют на своих страницах в соцсетях. Украинские туристы едут в Крым, несмотря на то, что их власти пугают уголовными статьями и преследованиями, а теперь еще решили попугать нашими спецслужбами и допросам", - добавил Черняк.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
1 июля, 13:51
Крым после воссоединения с Россией посетили более 26 миллионов туристов
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