В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Заявление киевских властей о дополнительных проверках на российской границе и допросах является информационным вбросом, чтобы отпугнуть отдыхающих, заявил РИА Новости председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, добавив, что турпоток на полуостров из Украины с каждым годом растет.

Ранее замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым. По его словам, ежедневно границу с Крымом пересекают от 8 до 10 тысяч украинцев, при этом большая часть из них якобы сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов со стороны российских спецслужб. Аброськин утверждает, что проверки российскими спецслужбами и пограничниками украинских граждан длятся часами, а затем большую часть отправляют на допросы.

"С каждым годом увеличивается количество туристов со стороны Украины в Крым, что в том числе подтверждают представители украинской власти. Если бы этим гражданам были доставлены какие-то неудобства, если бы их обижали, оскорбляли и начали таскать на допросы, то с каждым годом число желающих приехать в Крым уменьшалось бы. Поэтому заявление украинской полиции - не более чем информационный вброс, очередная политическая утка и запугивание, чтобы хоть как-то сдержать наплыв украинских туристов в Крым", - заявил Черняк.

По его словам, российские пограничники и таможенники ведут одинаковый штатный пограничный контроль в отношении всех граждан, независимо от гражданства.

"Все проходит в рамках закона, вежливо, культурно и максимально комфортно. Никаких проблем граждане Украины не чувствуют на нашей территории, это в том числе можно проследить по публикациям, которые они оставляют на своих страницах в соцсетях. Украинские туристы едут в Крым, несмотря на то, что их власти пугают уголовными статьями и преследованиями, а теперь еще решили попугать нашими спецслужбами и допросам", - добавил Черняк.