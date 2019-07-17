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РИА Новости

СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии

Вчера, 10:52
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в 2020 году, чтобы сразиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, пока у оппозиции наблюдаются сложности в связи с Brexit, пишет газета Times со ссылкой на союзников Джонсона.
Ранее лидер гонки за пост главы британских консерваторов, экс-руководитель МИД Британии Борис Джонсон высказывался против идеи внеочередных всеобщих выборов. Очередные парламентские выборы запланированы в Великобритании на 2022 год.
По информации издания, участвующий сейчас во внутрипартийной борьбе за пост премьер-министра страны Джонсон хочет перенести дату всеобщих выборов, чтобы бороться с нынешним главой британской оппозиции Джереми Корбином.
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"Есть желание закончить со всем этим, пока пост занимает Корбин. В партии лейбористов царит раскол - Brexit убивает их. Лейбористы не в том состоянии, чтобы бороться на всеобщих выборах", - сообщил Times один из представителей команды Джонсона.
Члены команды Джонсона беспокоятся, что лейбористы могут сместить своего главу из-за несогласия в партии вокруг политики по Brexit и обвинений в антисемитизме, звучащих в адрес Корбина.
В Великобритании за пост главы кабинета министров борются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии. Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля.
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