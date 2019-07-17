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РИА Новости

“Парад побежденных”: как шли колонны пленных фашистов по улицам Москвы

Вчера, 10:27
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Утром 17 июля 1944 года 57 000 пленных фашистов прошли колонной по центру Москвы. Люди выходили на улицы, чтобы своими глазами увидеть тех, кто отнял у них детей, мужей, отцов. Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию.
В столицу на это зрелище были приглашены высокопоставленные чины стран-союзников. Эта демонстрация мощи и несокрушимости СССР произвела огромное впечатление на гостей. Но больше подобных по масштабу “парадов” не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.
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