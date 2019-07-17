“Парад побежденных”: как шли колонны пленных фашистов по улицам Москвы

В столицу на это зрелище были приглашены высокопоставленные чины стран-союзников. Эта демонстрация мощи и несокрушимости СССР произвела огромное впечатление на гостей. Но больше подобных по масштабу “парадов” не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.