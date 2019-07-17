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РИА Новости
Республика Татарстан

Минниханов следит за ситуацией в крымском лагере, где отравились дети

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов следит за ситуацией в крымском лагере "Лучистый", где отравились дети из республики, сообщила РИА Новости в среду заместитель руководителя пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Ранее сообщил, что около 50 человек были госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией. В числе обратившихся за медицинской помощью четверо взрослых, остальные дети. Все госпитализированные приехали из Татарстана. При этом директор лагеря сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь.
"Сейчас, по данным МЧС, госпитализированы 47 детей. Состояние у них всех средней тяжести, в тяжёлом состоянии никого нет. Часть детей, которые обратились, после оказания им первой помощи были отправлены обратно в лагерь, госпитализация не потребовалась. Те, кто госпитализирован, сейчас приходят в нормальное состояние", - сказала Галимова.
По ее словам, в настоящее время в Крыму находится уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Гузель Удачина, которая ещё со вчерашнего вечера побывала и в лагере, и в больнице, пообщалась с детьми. В постоянном контакте с коллегами из Крыма находятся и представители управления Роспотребнадзора по Татарстану.
Вчера, 10:19
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"Президент Татарстана в курсе ситуации, дал соответствующие распоряжения. Рустаму Нургалиевичу (Минниханову - ред.) оперативно докладывают о состоянии детей, о том, сколько из них остается в больнице, каково их состояние. У нас больших опасений в этой части нет. Состояние детей стабильное", - подчеркнула Галимова.
Собеседница агентства также добавила, что президент республики очень щепетильно относится к теме безопасности детей. По его поручению этим летом были организованы проверки во всех детских лагерях Татарстана. В случае выявления нарушений Минниханов потребовал жёстко наказывать виновных.
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Республика ТатарстанОтравление детей в лагере в КрымуРустам Минниханов
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