В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Для участия Госдумы в консультациях по составу кабинета министров изменения в Конституцию не нужны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя предложения спикера Думы Вячеслава Володина.

В статье в "Парламентской газете" Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчёта правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств.

"Что касается участия Думы в формировании правительства, то сейчас это конституционные полномочия премьера и президента, но Дума, безусловно, вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьера при его утверждении. Для таких консультаций поправки в Конституцию не нужны", - заявил Клишас.

Он также напомнил, что спикер Госдумы уже высказывал другие предложения по внесению изменений в Конституцию, однако эти предложения так и не стали законодательными инициативами.