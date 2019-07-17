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РИА Новости

В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства

Вчера, 10:09
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Для участия Госдумы в консультациях по составу кабинета министров изменения в Конституцию не нужны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя предложения спикера Думы Вячеслава Володина.
В статье в "Парламентской газете" Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчёта правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств.
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"Что касается участия Думы в формировании правительства, то сейчас это конституционные полномочия премьера и президента, но Дума, безусловно, вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьера при его утверждении. Для таких консультаций поправки в Конституцию не нужны", - заявил Клишас.
Он также напомнил, что спикер Госдумы уже высказывал другие предложения по внесению изменений в Конституцию, однако эти предложения так и не стали законодательными инициативами.
"Мы не первый раз слышим из Государственной думы предложения об изменении Конституции, но до сих пор не видели соответствующего законопроекта", - отметил глава комитета СФ.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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isamsn
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