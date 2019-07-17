Коалиция по-украински: кого позовет в напарники "Слуга народа"

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Верховная рада девятого созыва, которую украинцы изберут на внеочередных парламентских выборах, заработает осенью. Согласно соцопросам, лишь пять партий имеют шансы пройти в парламент: партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", партия бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность", "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос", возглавляемый украинским музыкантом Святославом Вакарчуком. Часть из этих сил будет формировать коалицию.

Основу будущего парламентского большинства составит лидер электоральных предпочтений украинцев "Слуга народа", партию готовы поддержать более 40% избирателей. При этом падение рейтингов в преддверии выборов лишает партию возможности создать однопартийное большинство, а значит, ей придется объединяться с другими политическими игроками, чтобы собрать минимально необходимые 226 голосов. В то же время будущая конфигурация парламента во многом будет зависеть от результатов выборов по мажоритарным округам.

По мнению экспертов, вероятнее всего коалицию в Раде создадут три партии - "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина".

Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля и пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 5%.

Переговоры основных игроков

С учетом непредсказуемости итогов выборов по "мажоритарке", в партии Зеленского не берутся прогнозировать четкий состав будущей коалиции. Задача создать монобольшинство до сих пор формально существует, но в партии все же готовятся к тому, что придется с кем-то договариваться.

Некоторые политические игроки неоднократно публично заявляли о желании создать коалицию со "Слугой народа". Лидер "Батькивщины" Тимошенко об этом говорит практически на всех политических телеэфирах.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими демократическими европейскими силами", - заявляла Тимошенко.

По информации интернет-издания "Апостроф", у "Слуги народа" налажена неплохая коммуникация с их главными критиками - штабом партии "Европейская солидарность". Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что в окружении руководства партии Порошенко обсуждают возможность объедения с партией Зеленского. При этом якобы есть два "но" - это сам Порошенко и вице-спикер Рады Ирина Геращенко, которая постоянной критикует Зеленского и позволяет себе насмешки в его адрес.

"Порошенко заверил своё ближайшее окружение, что сложит мандат после прохождения партии в парламент. При таком раскладе "Слуга народа" может согласиться на коалицию с "Европейской солидарностью", - цитирует "Апостроф" собеседника в партии экс-президента.

Слухи о сложении мандата Порошенко ходят давно. В окружении бывшего президента не исключают, что уже через год на Украине снова пройдут внеочередные выборы. Поэтому с имиджевой стороны для Порошенко было бы не очень правильно ассоциироваться с парламентом, который могут быстро "разогнать".

В штабе партии "Слуга народа" в свою очередь отметили лишь, что "хотят объединяться с новыми политическими силами". Исходя из обнародованных рейтингов, из новых партий, в парламент вероятнее всего пройдет только "Голос" Вакарчука.

Будущие форматы коалиции

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает наиболее реальной коалицию из трех партий.

"Реальной органичной коалицией я считаю ту, которая включает "Слугу народа", "Батькивщину" плюс, возможно, "Голос", если пройдет. Даже если "Слуга народа" будет иметь 226 депутатских мандатов, она будет неспособна организовать эффективное голосование, поэтому чтобы стабильно иметь эти голоса, коалиции необходимо иметь где-то 270 человек в своем составе", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

По его мнению, по вопросам, которые требуют конституционного большинства (не менее 300 голосов), в частности по урегулированию в Донбассе, необходимо будет искать поддержки и у "Оппозиционной платформой - за жизнь" или у "Европейской солидарности".

Схожее мнение РИА Новости выразил руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Самый вероятный вариант коалиции - это "Слуга народа" и "Голос". Следующий претендент - это "Батькивщина", но мне кажется, в пропрезидентской партии побаиваются Юлии Владимировны Тимошенко. Она достаточно опытный политик, чтоб не обнаружилось в одно прекрасное утро, что Владимир Зеленский работает президентом у премьера Юлии Тимошенко", - сказал Золотарев. Эксперт считает, что точный формат будущего парламентского большинства определит явка на выборах.

При этом оба эксперта исключают возможность коалиции "Слуги народа" с партией "Оппозиционная платформа - за жизнь", которая пока занимает вторую строчку рейтинга и выступает за восстановление отношений с Россией.

"На начальном этапе вероятность такой коалиции мизерная. Позже, когда самый главный слуга народа - Зеленский перейдет в режим выживания, когда его рейтинги просядут – потом, возможно, формирование любых коалиций, в том числе и широкой коалиции, куда может войти " Оппозиционная платформа - за жизнь", - сказал Бортник.

В штабе партии Зеленского заверяют, что сейчас они не собираются с кем-либо общаться о форматах большинства или делить должности.

"Любую конкретику мы готовы обсуждать и комментировать после 21 июля, когда украинский народ сделает свой выбор", - заявил глава штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

Претенденты на кресло спикера Рады

Традиционно вопросы совместной коалиции касаются не только формального объединения, но и в первую очередь распределения должностей, за которые отвечает Рада - избрание руководства парламента, выбор премьера и членов кабмина.

По информации ряда СМИ, действующий спикер Рады Андрей Парубий может сохранить свой пост. На должность главы парламента также могут претендовать один из лидеров "Голоса" Ярослав Юрчишин и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. В политических силах пока не комментируют эту информацию.

Пост спикера или вице-спикера Рады хотел бы занять также украинский политик Виктор Медведчук. Однако такой вариант может вызвать протест в обществе, считают политологи.

"Его шансы я оцениваю как нулевые. Сейчас на фоне происходящего, "Оппозиционный блок - за жизнь" попадает в ограничивающуюся 10-15% токсичную нишу. И соответственно при всех прочий условиях, несмотря на то, что они возьмут на выборах второе место, вариант "Медведчук - спикер" выглядит как фанатический", - сказал Золотарев.

Схожее мнение выразил и Бортник. "Пока что бело-голубая оппозиция максимум, на что может рассчитывать по итогам этих выборов, - это получить пост заместителя руководителя парламента, который традиционно принадлежит оппозиции или нескольких глав комитетом. Это возможно, если Зеленский не пойдет по пути Порошенко и не лишит оппозицию руководящей должности в будущей Раде", - считает политолог.

Кто станет премьером

По закону именно коалиция предлагает президенту кандидатуру на должность премьера. Но опять же все будет зависеть от формата коалиции и "аппетитов" каждого участника. Пока другие раздумывают, Тимошенко уже предложила себя в качестве кандидата на должность главы правительства. На сайте ее партии размещён баннер с яркой подписью: "Самый эффективный премьер-министр Украины в истории Украины".

В случае коалиции "Слуги народа" с партией "Голос" на премьерское кресло будет претендовать лидер партии Вакарчук. Сам певец публично признался, что "нет ни одной должности, от которой он откажется", если ему доверятся люди.

Западные партнеры Киева делают ставки на так называемых технократов. По информации редактора издания UkraineAlert Atlantic Council Мелинды Харинг, наиболее подготовленными кандидатами на должность премьера являются экс-глава МЭРТ Айварас Абромавичус и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда на Украине Владислав Рашкован.

"На Западе Абромавичуса считают честным, эффективным, принципиальным, обаятельным и абсолютным приверженцем успешной Украины. Выбор Абромавичуса будет сигнализировать инвесторам, западным партнерам и украинцам, что Зеленский серьезно настроен относительно изменений в стране", – считает Харинг, являющаяся также старшим научным сотрудником Института исследований внешней политики и вице-председателем фонда "Восточная Европа" в Киеве.

По ее мнению, альтернативой Абромавичусу является Рашкован, который в 2014-2016 годах занимал должность заместителя главы Национального банка Украины и отвечал за реформирование Центробанка. Как отмечает редактор Atlantic Council, среди других претендентов-технократов рассматриваются также кандидатуры секретаря СНБО Александра Данилюка, главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и исполнительного директора газового холдинга Юрия Витренко.

"Если в коалиции будет тотально доминировать "Слуга народа", то наиболее вероятными претендентами на пост премьера я считаю сегодня Рашкована, Данилюка, и главу офиса президента Андрея Богдана. Если коалиция будет с привлечением партнеров, то есть шансы у Тимошенко. Хотя могут быть и технические премьеры, кабмин может возглавить человек абсолютно новый и неизвестный для нашей политическом системы", - сказал политолог Бортник.

Политический эксперт Золотарев считает, что пока не стоит воспринимать всерьез все озвученные фамилии.