Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшая неатомная подводная лодка типа "Пиранья" П-750Б оборудована шлюзовой камерой для одновременного входа-выхода шести боевых пловцов, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.
"На ней есть шлюзовая камера, она может скрытно высаживать и принимать на борт морской спецназ. Шлюзовая камера, находящаяся на борту лодки, может одновременно выпускать из лодки шесть подводников за один выход", - сказал Караваев.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.