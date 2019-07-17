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РИА Новости
Новое оружие России

Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов

Вчера, 09:51
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© РИА Новости / Сергей СафроновМодель подводной лодки проекта 865 "Пиранья"
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
© РИА Новости / Сергей Сафронов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшая неатомная подводная лодка типа "Пиранья" П-750Б оборудована шлюзовой камерой для одновременного входа-выхода шести боевых пловцов, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья на выставке Армия 2015
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Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки "Пиранья"
"На ней есть шлюзовая камера, она может скрытно высаживать и принимать на борт морской спецназ. Шлюзовая камера, находящаяся на борту лодки, может одновременно выпускать из лодки шесть подводников за один выход", - сказал Караваев.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
Читайте полный текст интервью с Игорем Караваевым >>
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