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РИА Новости

Игорь Караваев: НАПЛ "Пиранья" сможет находиться под водой в 4 раза дольше

Вчера, 10:00
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© Фото предоставлено КБ «Малахит»Ведущий конструктор КБ "Малахит" Игорь Караваев
Ведущий конструктор КБ Малахит Игорь Караваев
© Фото предоставлено КБ «Малахит»
Завершившийся в Санкт-Петербурге военно-морской салон привлек внимание специалистов и журналистов к нескольким новым концептуальным разработкам в области надводного и подводного кораблестроения.
Из надводных кораблей можно отметить разработку Невского ПКБ, которое представило авианосец "Ламантин" проекта 11430Э. По замыслу разработчиков, на корабле водоизмещением порядка 75 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и от 6 до 10 беспилотников. Из подводных кораблей интерес вызвала представленная КБ "Малахит" разработка первой неатомной подводной лодки П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой. Чем новый проект отличается от предшественников, какие новые технологии реализованы в этом проекте, руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову рассказал ведущий конструктор КБ "Малахит" Игорь Караваев.
— Игорь Борисович, на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге конструкторское бюро "Малахит" впервые представило модель малой неатомной подводной лодки семейства "Пиранья" проекта П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ). Что представляет собой новый концепт-проект?
— Действительно, КБ "Малахит" впервые представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге концептуальный проект малой неатомной подводной лодки "П-750Б" семейства "Пиранья" с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой.
Малахит представил концепт подлодки с анаэробной установкой
12 июля, 15:31
В Петербурге разработали проект подлодки с уникальной энергоустановкой
Разработанная нами ВНЭУ не похожа на те, которые ранее предполагалось ставить на подводные лодки. Многие из существующих сегодня анаэробных установок основаны на так называемых топливных элементах или на двигателях Стирлинга.
Здесь же газовая турбина, работающая по замкнутому циклу, то есть на борту хранится запас жидкого кислорода в криогенных емкостях. Кислород поступает на турбину в качестве окислителя, а в качестве топлива используется дизельное. Вырабатываемый турбогенератором электрический ток затем расходуется как на общекорабельные системы, так и на движение. Ток поступает на главный электродвигатель и обеспечивает движение подводной лодки.
— Насколько увеличилось за счет ВНЭУ время нахождения подлодки под водой?
— На одних только аккумуляторных батареях лодка может идти не более трех суток, а с применением ВНЭУ – до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода. Теоретически все это время она может находиться под водой, но подводной лодке нужно периодически всплывать для определения местоположения, приема сеанса радиосвязи.
— Пока это только концепция или уже проект?
— Это концептуальный проект. Это инициативная разработка КБ "Малахит", которую мы готовы предложить и министерству обороны, и потенциальным иностранным заказчикам. Лодка является очень малошумной, но тем не менее на выставке она произвела много "шума".
— Какие еще отличия вашего проекта от других современных лодок?
— Лодка проекта П-750Б высоко автоматизирована, на ней сравнительно небольшой экипаж — 18-20 человек. На предыдущих поколениях "Пираний" были три, пять и девять членов экипажа, потому что они были совсем маленькие. Водоизмещение этой лодки увеличено сильно по сравнению с предыдущими поколениями — с 370 тонн до 1400 тонн. На ней есть шлюзовая камера, она может скрытно высаживать и принимать на борт морской спецназ. Шлюзовая камера, находящаяся на борту лодки, может одновременно выпускать из лодки шесть подводников за один выход.
— Чем будет вооружена ваша лодка?
— Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой.
— Насколько она малошумна?
— К тому времени, когда начнут строить эти лодки, а я надеюсь, что их будут строить, будут еще более современные амортизаторы и лодка станет еще малошумнее.
— Какова вероятность заключения контракта с Минобороны (ВМФ) на разработку аванпроекта и технического проекта лодки?
— В металле этой лодки пока не существует. Инициативно, без заключения контракта с Минобороны, мы строить не будем. В настоящее время мы ожидаем поступления технического задания от Минобороны для разработки технического проекта. Проблема заключается в том, что в лодке очень много новшеств, что пока настораживает заказчика, в частности, наличие жидкого кислорода на борту. С моей точки зрения, бояться здесь нечего, потому что на подводных лодках уже более 50 лет используют кислородные торпеды 53-65к и кислород на них хранится в больших количествах под очень большим давлением — порядка 200 килограммов (на квадратный сантиметр — ред.).
— Можно ли вашу анаэробную энергетическую установку использовать для подводных лодок, которые разрабатывает КБ "Рубин", в частности, на проекты 677 "Лада" или 636.3 "Варшавянка"?
— Можно, но, честно говоря, это не будет так эффективно, как внедрение в новый проект.
— Могут ли на борту находиться морские беспилотники?
— На данной стадии проектирования об этом говорить рано. Но возможность вооружения лодки морскими беспилотниками существует.
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
11 июля, 21:03
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
— Каково предназначение лодки?
— Эта подводная лодка может строиться в нескольких вариантах, в том числе в ударном с ракетами "Калибр", специального назначения с подводным спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения. Лодка спроектирована таким образом, что оружие на борту может меняться в зависимости от постановки задач.
— На каких предприятиях планируется строить подобные лодки?
— Построить такую лодку можно на мощностях завода "Севмаш" и "Звездочка" в Северодвинске и на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.
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Игорь КараваевМалахит (конструкторское бюро)Интервью - Авторы
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