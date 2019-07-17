Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.

Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.

"Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой", - сказал Караваев.

По его словам, подлодка может строиться в нескольких вариантах, в том числе в ударном с "Калибром", специального назначениями с подводными спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения.