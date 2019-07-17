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РИА Новости
Новое оружие России

Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"

Вчера, 09:32
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.
"Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой", - сказал Караваев.
По его словам, подлодка может строиться в нескольких вариантах, в том числе в ударном с "Калибром", специального назначениями с подводными спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
Читайте полный текст интервью с Игорем Караваевым >>
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья. Архивное фото
Вчера, 04:24
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