Казахстан удовлетворен решением CША не вводить ограничения по импорту урана

НУР-СУЛТАН, 17 июл - РИА Новости. Казахстан с удовлетворением воспринял решение президента CША Дональда Трампа отказаться от введения торговых ограничений по импорту урана, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики республики.

О том, что Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана на территории США, ранее в июле сообщило агентство Reuters . Введение квот означало бы сокращение импорта урана в США.

"Казахстанской стороной с удовлетворением было воспринято решение президента CША Дональда Трампа отказаться от введения торговых ограничений по импорту урана, которые были инициированы в июле 2018 года министерством торговли Соединенных Штатов Америки", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве отметили, что "Казахстан и США имеют длительную и успешную историю сотрудничества в энергетическом секторе, которое за 28 лет независимости достигло уровня стратегического партнерства".

"Казахстан придает огромное значение развитию двухстороннего сотрудничества в атомной промышленности и укреплению режима нераспространения. В рамках имеющихся двухсторонних комиссий, мероприятий и личных встреч министерствами энергетики, иностранных дел и национальной экономики была проделана работа по защите национальных интересов Казахстана и предотвращению применения санкций по импорту урана", - сообщили в министерстве энергетики Казахстана.