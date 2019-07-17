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РИА Новости

Казахстан удовлетворен решением CША не вводить ограничения по импорту урана

Вчера, 09:26
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НУР-СУЛТАН, 17 июл - РИА Новости. Казахстан с удовлетворением воспринял решение президента CША Дональда Трампа отказаться от введения торговых ограничений по импорту урана, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики республики.
О том, что Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана на территории США, ранее в июле сообщило агентство Reuters. Введение квот означало бы сокращение импорта урана в США.
"Казахстанской стороной с удовлетворением было воспринято решение президента CША Дональда Трампа отказаться от введения торговых ограничений по импорту урана, которые были инициированы в июле 2018 года министерством торговли Соединенных Штатов Америки", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В министерстве отметили, что "Казахстан и США имеют длительную и успешную историю сотрудничества в энергетическом секторе, которое за 28 лет независимости достигло уровня стратегического партнерства".
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"Казахстан придает огромное значение развитию двухстороннего сотрудничества в атомной промышленности и укреплению режима нераспространения. В рамках имеющихся двухсторонних комиссий, мероприятий и личных встреч министерствами энергетики, иностранных дел и национальной экономики была проделана работа по защите национальных интересов Казахстана и предотвращению применения санкций по импорту урана", - сообщили в министерстве энергетики Казахстана.
В сообщении отмечается, что "Казахстан является лидером в производстве урана и одним из гарантов бесперебойной работы АЭС по всему миру, включая США, а технология добычи урана в Казахстане методом подземного скважинного выщелачивания признана МАГАТЭ самым экологичным и безопасным способом".
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