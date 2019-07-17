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РИА Новости

На "Сибирские мальдивы" не пустили более 200 любителей селфи

Вчера, 07:33
2095
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5. Архивное фото
Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Сотрудники специально организованного поста охраны с 12 июля не пустили более 200 человек на золоотвал ТЭЦ-5, ставший этим летом местом паломничества для любителей эффектных фотографий, сообщает в среду новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК).
"С начала работы на объекте сотрудники охраны не пустили на золоотвал более 200 человек. Как отмечают сотрудники охраны, люди реагируют на просьбы покинуть территорию золоотвала спокойно и доброжелательно. Конфликтных ситуаций не возникало", - говорится в сообщении.
Зарубежные страны. Италия. Архивное фото.
26 октября 2018, 01:31Туризм
В Италии исчезло знаменитое альпийское Голубое озеро
Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О "свалке химических отходов, сделанной для Instagram", в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на Би-би-си, The Guardian и в других изданиях.
На прошлой неделе новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК) сообщил о том, что новосибирская ТЭЦ-5 с 12 июля в связи с участившимися случаями проникновения посторонних на производственный объект ограничила искусственное озеро для посещений с помощью круглосуточного поста охраны. Также золоотвал включили в маршруты патрулирования полиции, ведется видеонаблюдение.
При этом в СГК отмечают, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория компании, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии недопустимы в первую очередь из соображений безопасности - купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. В СГК добавили, что, в целом, золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства России, вода и воздух над ним не токсичны, в норме и радиационный фон. В минувший вторник прокуратура Новосибирской области сообщила о проверке золоотвала на соблюдение законов, в том числе об охране природы.
"Сибирские Мальдивы", красивые и опасные
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

Девушки фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

Отражение птицы в воде золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

Молодой человек фотографирует золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

Люди на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

Молодые люди у золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Сибирская генерирующая компанияНовосибирская областьОбщество
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