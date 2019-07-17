На "Сибирские мальдивы" не пустили более 200 любителей селфи

НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Сотрудники специально организованного поста охраны с 12 июля не пустили более 200 человек на золоотвал ТЭЦ-5, ставший этим летом местом паломничества для любителей эффектных фотографий, сообщает в среду новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

"С начала работы на объекте сотрудники охраны не пустили на золоотвал более 200 человек. Как отмечают сотрудники охраны, люди реагируют на просьбы покинуть территорию золоотвала спокойно и доброжелательно. Конфликтных ситуаций не возникало", - говорится в сообщении.

Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О "свалке химических отходов, сделанной для Instagram", в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на Би-би-си, The Guardian и в других изданиях.

На прошлой неделе новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК) сообщил о том, что новосибирская ТЭЦ-5 с 12 июля в связи с участившимися случаями проникновения посторонних на производственный объект ограничила искусственное озеро для посещений с помощью круглосуточного поста охраны. Также золоотвал включили в маршруты патрулирования полиции, ведется видеонаблюдение.