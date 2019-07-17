В Крыму посоветовали Украине отказаться от претензий на скифское золото

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Коллекцию скифского золота обязательно нужно вернуть ее единственным законным владельцам – четырем крымским музеям, а Киеву стоит отказаться от претензий на чужое историко-культурное наследие, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Апелляционный суд Амстердама во вторник отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставления дополнительной информации о правах собственности.

"Суд Амстердама не стал занимать ни одну из сторон судебного разбирательства, так как осознает, что по закону и практике межмузейного сотрудничества коллекция должна вернуться в крымские музеи", - сказал Мурадов РИА Новости.

"Недопустимо разрывать целостность коллекции, которая имеет бесценное мировое значение. Киевским властям стоит отказаться от претензий на чужое историко-культурное наследие, а музею Алларда Пирсона в Амстердаме (где артекафкты хранятся сейчас) - обеспечить передачу коллекции крымским музеям", - считает собеседник.

По его словам, Украина не имеет никакого права на обладание крымской коллекцией.

"Право на обладание частями своих коллекций, оказавшихся, согласно договоренностям между музеями, в Амстердаме, имеют исключительное крымские музеи. Уверен, что артефакты давно бы вернулись в Крым, если бы не политическая составляющая", - сказал Мурадов.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".