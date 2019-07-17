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РИА Новости

Опрос выявил лидерство партии Зеленского в парламентском рейтинге

Вчера, 07:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Партия "Слуга народа" команды президента Украины Владимира Зеленского лидирует в парламентском рейтинге с 42,2% менее чем за неделю до выборов в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования.
"Среди тех, кто определился и примет участие в голосовании (голоса распределились следующим образом – ред.): партия "Слуга народа" 42,2%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 15,1%. Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 9,8%. "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 8,3%. "Голос" Святослава Вакарчука – 4,9%", - говорится в результатах опроса на сайте Института.
Рейтинг остальных партий составил менее 5%.
Во вторник Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты аналогичного опроса, согласно которым рейтинг партии "Слуга народа" составляет 52,3%.
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Опрос проводился с 8 по 15 июля 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено 2004 респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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