Опрос выявил лидерство партии Зеленского в парламентском рейтинге

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Партия "Слуга народа" команды президента Украины Владимира Зеленского лидирует в парламентском рейтинге с 42,2% менее чем за неделю до выборов в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования.

"Среди тех, кто определился и примет участие в голосовании (голоса распределились следующим образом – ред.): партия "Слуга народа" 42,2%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 15,1%. Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 9,8%. "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 8,3%. "Голос" Святослава Вакарчука – 4,9%", - говорится в результатах опроса на сайте Института.

Рейтинг остальных партий составил менее 5%.

Во вторник Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты аналогичного опроса, согласно которым рейтинг партии "Слуга народа" составляет 52,3%.

Опрос проводился с 8 по 15 июля 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено 2004 респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.