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РИА Новости

Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17

Вчера, 05:15
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в декларации Совета Европы.
Документ также призывает Москву приступить к полномасштабному сотрудничеству в рамках проводимого расследования.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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Заявление приурочено к пятой годовщине крушения самолета. В нем отмечается, что ЕС прикладывает все усилия, чтобы установить "правду, справедливость и ответственность перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН". Также в декларации отмечается, что Евросоюз приветствует возбуждение уголовных дел в отношении четырех подозреваемых.

Заявление Госдепа

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус также призвала Россию обеспечить "передачу в руки правосудия" тех, кому следствие предъявило обвинение по делу о катастрофе Boeing 777.
"Мы призываем Россию обеспечить, чтобы находящиеся сейчас в России лица, которым предъявили обвинения голландские прокуроры в июне, были переданы в руки правосудия", - заявила она.

"Редкий цинизм"

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал призывы со стороны Евросоюза к России взять ответственность за MH17 проявлением "редкого цинизма и политической ангажированности".
"ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый боинг МН-17. То есть Брюссель говорит "нет" объективному расследованию, "нет" презумпции невиновности, "нет" разумным доводам и "да" политическому самооговору", - написал он в Twitter.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
4 июля, 23:22
На Украине арестован "свидетель" по делу о крушении МН17, похищенный СБУ

Доклад Совместной следственной группы

Совместная следственная группа (ССГ), которая проводит расследование и в которую Россия не входит, опубликовала в июне новый доклад, где называются имена четырех лиц и указывается на их причастность к крушению самолета — они якобы имеют отношение к доставке ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска, ополченцам Донбасса. В ССГ считают, что его доставили из России, а потом вернули обратно.
В документе приведены такие фамилии, как Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Этих людей намереваются объявить в международный розыск.
В рамках расследования члены группы использовали информация из сомнительных источников, к примеру, фотографии из социальных сетей.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
В российском МИД подобные обвинения назвали абсолютно голословными и подчеркнули, что Москва с первого дня трагедии помогала следствию и была заинтересована в том, чтобы установить справедливость.
Владимир Путин заявил, что у России есть своя версия произошедшего, тогда как следственная группа оставляет целый ряд важных вопросов без ответов. По словам президента, ССГ просто "назначила виновных", и такой подход к расследованию не устраивает российскую сторону.
Глава правительства Малайзии Мохамад Махатхир также назвал выводы группы политически мотивированными и бездоказательными.
Россия и до этого отвергала обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия. Так, ССГ проигнорировала документы, которые свидетельствуют, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук" — "Алмаз-Антей", подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшийся ВСУ.

Крушение MH17

Малайзийский Boeing 777, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Киев обвинил в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет вооружений, способных сбивать самолеты на таких высотах
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
5 июля, 02:04
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
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Ситуация на УкраинеЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Призываю Евросоюз признать вину за нынешнюю гражданскую войну на Украине и расплодившихся детей бандеры, которые по прямому приказу СШП и сбили несчастный самолет.
17 июля, 06:38
ЛКЛысый Кучерявый
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...."Ничего личного- просто бизнес!!!"- "нормальная" по отношению к России позиция наших "друзей" и "партнеров"!!!
17 июля, 06:12
mmavri-pavel
382565047212
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