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РИА Новости

"Вальс побежденных": как 75 лет назад пленных немцев провели по Москве

Вчера, 05:05
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© РИА Новости / Михаил Трахман / Перейти в фотобанкКолонна пленных немцев перед Белорусским вокзалом в Москве. 17 июля 1944
Колонна пленных немцев перед Белорусским вокзалом в Москве. 17 июля 1944
© РИА Новости / Михаил Трахман
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Колонна пленных немцев перед Белорусским вокзалом в Москве. 17 июля 1944
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. День 17 июля 1944 года начался для жителей советской столицы необычно: вместо традиционной сводки о ситуации на фронтах "Совинформбюро" сообщило, что в Москве будет перекрыто движение и состоится шествие немецких военнопленных. Спустя несколько часов их колонны под конвоем проследовали по городу, в прямом смысле войдя в историю.
"Причем это было не только одно из самых известных событий Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны", - отметил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"Те пленные немцы, а их было 57 тысяч человек, из которых 19 генералов, были захвачены в ходе стратегической наступательной операции "Багратион", когда летом 1944 года в результате действий наших четырех фронтов фактически оказалась разгромлена группа армий "Центр". И, на мой взгляд, идея провести побежденных немцев по Москве возникла, во-первых, для того чтобы поднять дух москвичей и всех жителей Советского Союза, показать им, что если в 1941 году немцы, наступая в Белоруссии, наносили нам поражения, то сейчас мы разгромили их там же, и уже не за горами наша победа в войне", - пояснил эксперт.
"Есть и такая версия, что наши западные союзники не поверили советскому руководству, что Красная Армия провела грандиозную операцию и захватила громадное число пленных. Поэтому надо было подобные сомнения развеять, и для этого шествие поверженных противников подходило больше всего", - сказал Мягков. "Наконец, важно было показать нацистской Германии и ее союзникам, чего на самом деле стоит казавшийся непобедимым вермахт. Этот тоже был моральный фактор", - добавил эксперт.
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Во время Второй мировой войны гитлеровцы в своей кинохронике показывали, как немецкие солдаты идут по поверженным европейским столицам. В 1941 году командование вермахта обещало, что немецкая армия пройдет и по Москве. Эти обещания сбылись спустя три года – но совсем не так, как хотели в Берлине.
"На Западе наверняка могут использовать юбилей прохода пленных в 1944 году как очередной повод очернить нашу историю, заявить, что Советский Союз поступил бесчеловечно, организовав то шествие. Но подчеркну – проход гитлеровцев по Москве никоим образом не был направлен на то, чтобы унизить их человеческое достоинство. Речь шла о моральном возмездии", - отметил Мягков.

История со времен Рима

Операция по подготовке и проведению марша пленных была возложена на Наркомат внутренних дел и получила условное название "Большой вальс". Вполне может быть потому, что основной элемент этого танца – движение по кругу, а захваченным гитлеровцам тоже предстояло идти по большому кругу – столичному Садовому кольцу. Не исключено, что название мероприятия было навеяно одноименным довоенным фильмом об австрийском композиторе Иоганне Штраусе.
Идея такого "парада" была отнюдь не нова. Еще полководцы Древнего Рима, возвращаясь домой после крупных побед, торжественно ступали по родной земле, а за ними вели пленных. А в 1914 году во время Первой мировой войны сами же немцы провели по Кенигсбергу русских пленных из армии генерала Александра Самсонова.
"Режиссером" "Большого вальса" стал Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, по приказу которого проводилось это грандиозное мероприятие. Подготовкой шествия занимался начальник Главного управления внутренних войск НКВД генерал-полковник Аркадий Аполлонов. Собственно за проход пленных отвечал командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Павел Артемьев.
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Паек для пленных

Вряд ли можно с точность до дня сказать, когда было принято решение устроить московское шествие, но уже в начале июля 1944 года в белорусских лагерях для немецких военнопленных в условиях строгой секретности начался отбор относительно здоровых, выносливых и способных передвигаться пешком солдат и офицеров.
Секретность акции объяснялась необходимостью скрыть ее, с одной стороны, от агентов германской разведки, которая наверняка попыталась бы помешать проведению "Большого вальса", а с другой стороны – от гнева советских граждан.
Пленных сосредотачивали на железнодорожных станциях Витебска и Бобруйска. Затем их грузили в вагоны-теплушки и отправляли в сторону Москвы. По подсчетам, всего понадобилось свыше тысячи вагонов (это примерно 40 эшелонов) и несколько сотен конвоиров.
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В Москве прибывших на Белорусский вокзал немцев разместили в двух располагавшихся ближе всего и наиболее подходящих местах – на стадионе "Динамо" и на ипподроме. В столице стояла сильная жара, и воду для пленных пришлось подвозить десятками цистерн. Но все равно ее хватило только на то, чтобы утолить жажду, а вот о том, чтобы умыться, речи уже не шло. Тыловики раздавали участникам шествия усиленный паек – хлеб с салом и кашу. За каждым подразделением немцев были закреплены по одному врачу и фельдшеру.
"Это доказывает гуманность советского командования по отношению к побежденным. Их откормили и, может быть, многим из них тем самым тогда спасли жизнь. К слову, в целом условия в советских лагерях для военнопленных были гораздо человечнее, чем в немецких, где людей истязали. И в гитлеровском плену в годы войны погибли более 60% наших пленных, а немецких солдат и офицеров в нашем плену – только 14%", - отметил Мягков.
Также делалось все возможное, чтобы пленные могли привести в относительный порядок свое принявшее неподобающий вид обмундирование – некоторым даже выдавали трофейную обновку. Но в итоге очень многие вынуждены были идти по плавящемуся на солнце асфальту босиком.
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Тишина на улицах

Утром 17 июля пленных разделили на две неравные группы и выстроили в колонны по 20 человек. Первой колонне (числом около 42 тысяч человек) предстояло пройти по улице Горького (ныне Тверская), далее по часовой стрелке по Садовому кольцу до Курского вокзала. Во главе этой процессии следовали 19 немецких генералов в мундирах и при орденах, которые им оставили по условиям капитуляции. Маршрут второй колонны в 15 тысяч человек проходил также по улице Горького, Садовому кольцу, а затем против часовой стрелки – через Крымский мост до станции Канатчиково Окружной железной дороги.
По обе стороны колонны сопровождали кавалеристы с обнаженными шашками и конвоиры с винтовками наперевес с примкнутыми штыками.
На улицах, на балконах домов по пути хода колонн собрались десятки тысяч жителей столицы. По воспоминаниям множества очевидцев, самым поразительным их впечатлением стала почти полная тишина, сопровождавшая шествие. Хотя у очень многих москвичей на фронте погибли родные, антигерманских выкриков было мало. Люди держали свои чувства в себе. Молчали и пленные.
"Никаких резких проявлений по отношению к идущим немцам не было. Да, это был противник, но поверженный противник, и к нему надо было проявить гуманные чувства. Ничего подобного, что делали немцы с нашими военнопленными, в Москве не было и быть не могло", - подчеркнул Мягков.
"Вальс побежденных" завершился без ЧП, лишь четырем немецким солдатам понадобилась медицинская помощь.
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Смытые следы

По окончании прохода на улицы Москвы выехали поливальные машины. "С одной стороны, надо было очистить мостовые от грязи, которая осталась после пленных. Но в этом также был и особый символ – смыть следы "гитлеровской нечисти" с нашей земли", - пояснил Мягков.
Полностью проход гитлеровцев завершился к семи часам вечера, их вновь разместили по вагонам и повезли в лагеря для военнопленных. "Многие из них потом участвовали в восстановлении хозяйства нашей страны, которое они сами до этого разрушали", - добавил Мягков.
В числе немецких генералов-участников шествия по Москве были "кровавые коменданты" советских городов Могилева Готфрид фон Эрмансдорф, Орла, Брянска и Бобруйска Адольф Хаманн. Их военный трибунал приговорил к смертной казни. Но те из пленных, кто не числился как военный преступник, в конце 1940-х - начале 1950-х годов получили освобождение и право вернуться на родину – в Западную и Восточную Германию. Может показаться удивительным, но ряд из них затем даже служили в армии и спецслужбах ГДР.
Спустя месяц после шествия, 16 августа 1944 года, колонну пленных гитлеровцев числом почти в 37 тысяч человек провели и по улицам освобожденного Киева. До главного Парада Победы оставалось меньше года.
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