В Благовещенске ливень подтопил детсады, дороги и больницы

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Ливни, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, привели к подтоплениям социальных учреждений, дворов и улиц, сообщает мэрия.

По информации Гидрометцентра Амурской области, с вечера среды в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков. Этот уровень относится к опасным метеорологическим явлениям.

"Вода зашла в магазины, детские сады, лечебные учреждения. В управлении ЖКХ приняли порядка 140 заявок от жителей и организаций города на откачку воды", - говорится в сообщении.

Откачкой воды занималась вся специализированная техника, дополнительно привлечен поисково-спасательный отряд Благовещенска. Продолжаются работы на магистральных улицах.

В разных районах города отключилось электричество, специалисты устраняют аварии.