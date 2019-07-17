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РИА Новости

В Благовещенске ливень подтопил детсады, дороги и больницы

Вчера, 05:02
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Ливни, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, привели к подтоплениям социальных учреждений, дворов и улиц, сообщает мэрия.
По информации Гидрометцентра Амурской области, с вечера среды в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков. Этот уровень относится к опасным метеорологическим явлениям.
"Вода зашла в магазины, детские сады, лечебные учреждения. В управлении ЖКХ приняли порядка 140 заявок от жителей и организаций города на откачку воды", - говорится в сообщении.
Откачкой воды занималась вся специализированная техника, дополнительно привлечен поисково-спасательный отряд Благовещенска. Продолжаются работы на магистральных улицах.
В разных районах города отключилось электричество, специалисты устраняют аварии.
По прогнозу Гидрометцентра, в среду в Благовещенске сохранятся дожди.
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30 мая 2017, 21:45
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