Губернатор Пуэрто-Рико отказался уйти в отставку после утечки его переписки

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло отказался уйти со своего поста на фоне массовых демонстраций жителей, требующих его отставки после утечки компрометирующей его переписки из мессенджера Telegram, сообщает ресурс Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло отказался уйти со своего поста на фоне массовых демонстраций жителей, требующих его отставки после утечки компрометирующей его переписки из мессенджера Telegram, сообщает ресурс McClatchy

На прошлой неделе в сеть утекло почти 900 страниц его личных текстовых сообщений из мессенджера Telegram, а которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Все это привело к беспорядкам: жители вышли на улицы в понедельник вечером, полиция применила слезоточивый газ.

По словам самого Росселло, которого цитирует ресурс, из-за действий митингующих пострадал 21 полицейский. Кроме того, протестующие исписали стены домов краской из баллончиков.

Утечка данных, предположительно, произошла из группового чата с более чем десятью участниками. На следующий день два человека из этой группы – министр штата Ривера Мартин и главный финансовый советник губернатора Кристиан Собрино – написали заявления об увольнении. Однако, как отмечает McClatchy, свидетельств того, что переписку выдал кто-то из них, нет.