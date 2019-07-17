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РИА Новости

Губернатор Пуэрто-Рико отказался уйти в отставку после утечки его переписки

Вчера, 04:40
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло отказался уйти со своего поста на фоне массовых демонстраций жителей, требующих его отставки после утечки компрометирующей его переписки из мессенджера Telegram, сообщает ресурс McClatchy.
На прошлой неделе в сеть утекло почти 900 страниц его личных текстовых сообщений из мессенджера Telegram, а которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Все это привело к беспорядкам: жители вышли на улицы в понедельник вечером, полиция применила слезоточивый газ.
По словам самого Росселло, которого цитирует ресурс, из-за действий митингующих пострадал 21 полицейский. Кроме того, протестующие исписали стены домов краской из баллончиков.
Утечка данных, предположительно, произошла из группового чата с более чем десятью участниками. На следующий день два человека из этой группы – министр штата Ривера Мартин и главный финансовый советник губернатора Кристиан Собрино – написали заявления об увольнении. Однако, как отмечает McClatchy, свидетельств того, что переписку выдал кто-то из них, нет.
Росселло заявил, что рабочая группа не нашла "незаконных действий" в обнародованной переписке.
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