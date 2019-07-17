Исследование показало, каких сотрудников в Москве ищут дольше всего

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наибольшее время требуется специалистам по подбору персонала в Москве на поиск квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием - примерно полтора месяца, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По данным опроса, на закрытие вакансий руководителей организаций и подразделений уходит 42,8 дня и 41,7 дня соответственно. Быстрее всего в столице можно найти персонал на должности подсобных рабочих, технического и обслуживающего персонала. Это занимает 6,7 и 9,7 дня соответственно.