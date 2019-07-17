Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T04:28Z
https://ria.ru/20190717/1556594780.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150125/77/1501257717_0:0:6000:3376_1036x0_80_0_0_f9d5273b1790aee65ff1d33ef91ac237.jpg
РИА Новости

Исследование показало, каких сотрудников в Москве ищут дольше всего

Вчера, 04:28
14815
© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу. Архивное фото
Собеседование при приеме на работу. Архивное фото
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наибольшее время требуется специалистам по подбору персонала в Москве на поиск квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием - примерно полтора месяца, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
По данным опроса, на закрытие вакансий руководителей организаций и подразделений уходит 42,8 дня и 41,7 дня соответственно. Быстрее всего в столице можно найти персонал на должности подсобных рабочих, технического и обслуживающего персонала. Это занимает 6,7 и 9,7 дня соответственно.
Кассир в гипермаркете
29 мая, 04:01
Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий
Исследование проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директоры и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.
11938331
Обсудить 3
Кем статьНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеОбществоHeadHunterМоскваЭкономика
Рекомендуем
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
РИА
Новости
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Бухта Стеклянная
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Лента
новостей
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья. Архивное фото
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки "Пиранья"
Сок
Названа смертельная опасность сока
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Климат России изменится к худшему и это серьезная угроза, считают ученые
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Российский город оказался в сотне самых безопасных в мире
Участники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на Площади Парламента в Лондоне
Ученые раскрыли "закулисных кукловодов" американской политики
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
Молодожены у отдела ЗАГС. Архивное фото
Сотрудники ЗАГСов рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое
Памятник дружбе Украины и России в Керчи. Архивное фото
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине
Южнокорейский пограничник и российская туристка
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Регионы России. Крым
Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
02:58Осужденную в США Осипову перевели на постоянное место отбытия наказания
02:56Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
Лента новостейМолния