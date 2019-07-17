Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки "Пиранья"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.

"На одних только аккумуляторных батареях лодка может идти не более трех суток, а с применением ВНЭУ – до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода", - сказал Караваев.

В то же время он отметил, что теоретически все это время лодка может находиться под водой, но ей нужно периодически всплывать для определения местоположения и приема сеанса радиосвязи.