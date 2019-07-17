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РИА Новости
Новое оружие России

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки "Пиранья"

Вчера, 04:24
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© РИА Новости / Сергей СафроновМодель подводной лодки проекта 865 "Пиранья". Архивное фото
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Сафронов
Модель подводной лодки проекта 865 "Пиранья". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
"На одних только аккумуляторных батареях лодка может идти не более трех суток, а с применением ВНЭУ – до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода", - сказал Караваев.
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В то же время он отметил, что теоретически все это время лодка может находиться под водой, но ей нужно периодически всплывать для определения местоположения и приема сеанса радиосвязи.
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на военно-морском салоне в Петербурге.
Читайте полный текст интервью с Игорем Караваевым >>
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииМалахит (конструкторское бюро)РоссияБезопасность
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