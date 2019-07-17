На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В случае утраты транзита российского газа Украину ждет техногенная катастрофа, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала В случае утраты транзита российского газа Украину ждет техногенная катастрофа, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne

Ранее о такой угрозе говорил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он заявил, что Украина "без преувеличения замерзнет", если к зиме не закачает в хранилища 20 миллиардов кубометров газа.

По словам Суслова, Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если утратит транзит. Для нормальной работы системы через нее должны проходить 45 миллиардов кубометров топлива, добавил он.

"С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление", — предупредил Суслов.

Он добавил, что и Германия, и Россия подчеркивали, что на определенном уровне транзит через Украину сохранится, в связи с чем Суслов призвал Киев ответственно вести переговоры и не допускать неаккуратных заявлений.

Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.

С ноября 2015-го Киев отказался от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя уменьшилась бы на 25 процентов.