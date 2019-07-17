Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T11:53Z
https://ria.ru/20190717/1556594688.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_0:0:5046:2838_1036x0_80_0_0_989144acf17251de83df3df10787a18e.jpg
РИА Новости

На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России

Вчера, 04:17
86238
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В случае утраты транзита российского газа Украину ждет техногенная катастрофа, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Ранее о такой угрозе говорил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он заявил, что Украина "без преувеличения замерзнет", если к зиме не закачает в хранилища 20 миллиардов кубометров газа.
По словам Суслова, Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если утратит транзит. Для нормальной работы системы через нее должны проходить 45 миллиардов кубометров топлива, добавил он.
"С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление", — предупредил Суслов.
Он добавил, что и Германия, и Россия подчеркивали, что на определенном уровне транзит через Украину сохранится, в связи с чем Суслов призвал Киев ответственно вести переговоры и не допускать неаккуратных заявлений.
Объект газотранспортной системы Украины
8 июля, 08:00
Будет холодно. Москва и Киев готовятся к "новогодней газовой войне"
Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.
С ноября 2015-го Киев отказался от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.
Шеф, все пропало!
Вчера, 14:07
Шеф, все пропало!
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя уменьшилась бы на 25 процентов.
Однако топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это предложение "причудливым", поскольку, по его словам, цена российского газа и так завышена на сто процентов. На сколько в этом случае завышена стоимость реверсного газа, он не уточнил.
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
21 июня, 06:14
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
7753741722631
Обсудить 163
Ситуация на УкраинеРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
США не так давно нефть на Окраину завезли, очередь за газом. А для России важна промышленная Европа, а не облезлый сельскохозяйственный придаток.
17 июля, 06:33
ggoldmikron
148200015
Не понимаю я этих Укропейцев. "Воюют" с Россией и тут же требуют чтоб российский транзит был постоянно. Называют Газпром монополистом и требуют с него за это деньги, а сами других партнеров по транзиту для своей трубы не ищут...
17 июля, 04:23
wwadimradostew
150130001
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Лента
новостей
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Многофункциональный истребитель Су-57
Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
02:58Осужденную в США Осипову перевели на постоянное место отбытия наказания
02:56Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
Лента новостейМолния