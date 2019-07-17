На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В случае утраты транзита российского газа Украину ждет техногенная катастрофа, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Ранее о такой угрозе говорил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он заявил, что Украина "без преувеличения замерзнет", если к зиме не закачает в хранилища 20 миллиардов кубометров газа.
По словам Суслова, Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если утратит транзит. Для нормальной работы системы через нее должны проходить 45 миллиардов кубометров топлива, добавил он.
"С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление", — предупредил Суслов.
Он добавил, что и Германия, и Россия подчеркивали, что на определенном уровне транзит через Украину сохранится, в связи с чем Суслов призвал Киев ответственно вести переговоры и не допускать неаккуратных заявлений.
Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.
С ноября 2015-го Киев отказался от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя уменьшилась бы на 25 процентов.
Однако топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это предложение "причудливым", поскольку, по его словам, цена российского газа и так завышена на сто процентов. На сколько в этом случае завышена стоимость реверсного газа, он не уточнил.
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