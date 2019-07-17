Федор Конюхов решил поднять со дна останки моряков, погибших у Порт-Артура

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, что намерен вместе с китайскими дайверами в октябре совершить погружение на погибший у Порт-Артура в ходе русско-японской войны броненосец "Петропавловск". Он попытается поднять и доставить на родину останки погибших в 1904 году русских моряков.

Конюхов во вторник совершил погружение с аквалангом на месте гибели в 1955 году линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте, он пробыл под водой с группой водолазов около получаса.

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Путешественник и водолазы - спасатели МЧС и сотрудники нахимовского училища - смогли поднять на поверхность ряд предметов, среди них предметы быта, фонари, корпуса приборов, металлические корпуса и, возможно, станину от пулеметной установки, которые могли принадлежать линкору.

Конюхов рассказал, что позднее совершит повторное погружение, чтобы установить на дне крест.