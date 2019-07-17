Милонов предложил бесплатно пускать в баню тех, кому отключили горячую воду

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать бесплатными общественные бани для граждан, в домах которых отключают горячую воду, предложил начать со своего родного Петербурга.

Как пишет Милонов в обращении на имя Якушева (текст есть в распоряжении РИА Новости), в ряде случаев отключение горячей воды и последующие профилактические работы на инженерных сетях - оправданный и необходимый шаг. При этом, подчеркивает депутат, государство пока не предложило гражданам какой-либо альтернативы при отключении горячей воды.

"Люди, вынужденные по одной-две недели обходиться без горячей воды в своих квартирах, испытывают значительные трудности, неудобства и вытекающие отсюда социальные последствия. Кто-то пытается кипятить воду для умывания в кастрюлях или тазах, кто-то предпочитает мыться у знакомых, кто-то начинает вынужденное моржевание или вовсе отказывается от частого приема водных процедур", - пишет Милонов в своем обращении.

"В данной ситуации прошу вас рассмотреть возможность внедрения новой практики на период летних отключений горячего водоснабжения - бесплатного посещения общественных бань для граждан, кто подпадает под отключение. В течение периода профилактики сетей граждане могли бы получить соответствующую справку-направление в своем ЖЭКе или управляющей компании и на основании данного документа пользоваться услугами государственной бани в своем районе", - пишет депутат.

Милонов полагает, что это позволит снизить "социальную напряженность населения" во время отключения горячей воды и положительно скажется на здоровье граждан. Помимо этого, считает он, бесплатное посещение бань повлечет продвижение банной культуры, в том числе среди молодежи, "которая не догадывается о пользе регулярного принятия банных процедур".