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РИА Новости

Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму

Вчера, 02:00
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым.
Он рассказал, что ежедневно границу с Крымом пересекают от восьми до десяти тысяч украинцев, при этом большая часть из них якобы сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов со стороны российских спецслужб.
"Установлено, что сотрудники ФСБ и пограничной службы России тщательно проверяют граждан Украины, у которых есть прописка на материковой части и которые впервые пересекают линию разграничения", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.
Таким образом, по его мнению, украинцы, которые впервые хотят поехать на отдых в Крым, должны "очень хорошо задуматься".
На прошлой неделе в Пограничном управлении ФСБ России по Крыму рассказали, что за две недели на полуостров не смогли попасть 20 граждан Украины. Причиной стали проблемы с документами — отсутствие печатей, исправления и другие.
"Иногда владельцы самостоятельно вклеивают в паспорт фотографию по достижении ими 25 и 45-летнего возраста", — пояснили крымские пограничники.
Все украинцы, в документах которых были выявлены нарушения, отправлены на родину, добавили в ведомстве.
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"Проверки длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы" — заявил Аброськин. Ну да, там ещё на допросах пытают игрой на балалайке и заставляют есть кашу лаптем, а потом половину по Крымскому мосту отвозят в Гулаг, а другую половину заставляют капать Беломорканал. Амброськин не смеши украинцев, ты же целый замглавы нацполиции, в Крыму тёплое море, много солнца, приветливые люди, а из опасностей — желание остаться по дольше.
17 июля, 03:18
Себекхотеп III
70130000
Конечно опасно, они увидят как живут Россияне в Крыму и сравнят с жизнью на Украине и захотят вернутся в Россию из проклятой богом Украины.
17 июля, 03:40
aalek.Lisack2015
6220000
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