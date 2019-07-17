Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым.

Он рассказал, что ежедневно границу с Крымом пересекают от восьми до десяти тысяч украинцев, при этом большая часть из них якобы сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов со стороны российских спецслужб.

"Установлено, что сотрудники ФСБ и пограничной службы России тщательно проверяют граждан Украины, у которых есть прописка на материковой части и которые впервые пересекают линию разграничения", — написал Аброськин на своей странице в Facebook

Таким образом, по его мнению, украинцы, которые впервые хотят поехать на отдых в Крым, должны "очень хорошо задуматься".

На прошлой неделе в Пограничном управлении ФСБ России по Крыму рассказали, что за две недели на полуостров не смогли попасть 20 граждан Украины. Причиной стали проблемы с документами — отсутствие печатей, исправления и другие.

"Иногда владельцы самостоятельно вклеивают в паспорт фотографию по достижении ими 25 и 45-летнего возраста", — пояснили крымские пограничники.