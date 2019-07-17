Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял решение о комплексе мер для усиления социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил " Президент РФ Владимир Путин принял решение о комплексе мер для усиления социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил " Красная звезда ".

Сообщается, что в ходе закрытой части селекторного совещания рассматривались вопросы по усилению соцзащиты военных, проходящих службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

"Генерал армии Сергей Шойгу проинформировал, что президентом РФ принято решение о реализации комплекса мер в целях социальной защиты этой категории военнослужащих", - говорится в газете.

Так, уже с 1 сентября предусматривается существенно увеличить денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава. Президент планирует повысить с 1 октября тарифные разряды по воинским должностям водителей категории "D" со второго до четвертого для водителей и с третьего до пятого для старших водителей, с 1 октября планируется установить ежемесячную надбавку за значимость выполняемых задач водителям категорий "С" и "Е" в размере 30% от оклада по воинской должности.

Кроме того, Путин решил законодательно оформить механизм о повышении с 1 октября размера компенсационных выплат рядовым и сержантам за наем жилья, приравняв их к уровню офицеров и прапорщиков. Для повышения привлекательности военной службы на должностях рядового и сержантского состава подготовлены предложения по внесению изменений в российское законодательство. Они касаются, в частности, расширения категорий граждан, которым предоставлено право альтернативного выбора – проходить в ВС военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву.